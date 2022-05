(AGENPARL) – mar 24 maggio 2022 LATINA, 24 maggio 2022 – “Voglio tutti i candidati di Coraggio Italia accanto a me. Sono tutti giovani, bellissimi. Li voglio accanto a me perché io mi sono fidata ciecamente del nostro candidato sindaco Maurizio Lucci. Io ho spronato Maurizio ad andare avanti, perché è una persona onesta, di cuore, appassionato, leale ai suoi amici e a chi lo ha sempre sostenuto. Non vede le cose negative, ma solo il lato positivo in chiunque. Ma io ho avuto un’esperienza negativa di recente con le amministrative di Latina, dove sono stata l’ago della bilancia della candidatura di Vincenzo Zaccheo. Noi, tutti i partiti di centro destra, abbiamo voluto sostenere un candidato importante, capace e professionale. E abbiamo fatto male perché come sapete, alla fine, si è instaurata l’anatra zoppa. Da questa esperienza che ho avuto in prima persona, avendo presentato una lista, ho suggerito a Maurizio di proseguire da solo. Perché ha le capacità; ha dalla sua la gente che lo conosce come amministratore. Perché è vero bisogna essere onesti per amministrare la cosa pubblica, questo è imprescindibile. Ma l’onestà -permettetemi di dirlo, io che mi sono candidata alle parlamentari con il M5S e questa postura mi è rimasta – è fondamentale, ma non è sufficiente. L’onestà è indispensabile, ma non basta. Bisogna avere esperienza, talento, capacità per amministrare la res publica. E Maurizio tutto questo ce l’ha. Coraggio Italia è un partito nuovo che ha dei valori: la famiglia, il lavoro che arriva dalla libera impresa. Abbiamo un esempio fondamentale: il nostro presidente Luigi Brugnaro è il sindaco della città più bella al mondo, Venezia. Non solo una città, ma un piccolo stato. Brugnaro è una persona capace che si è candidato la prima volta con una lista civica senza partito politico ed è stato riconfermato nel 2020 dopo cinque anni di amministrazione, sempre con una lista civica”. Lo ha dichiarato la senatrice pontina Marinella Pacifico, intervenendo questa sera a Sabaudia in occasione della presentazione della lista di Coraggio Italia a sostegno di Maurizio Lucci sindaco. “Abbiamo chiesto a Maurizio di accettare la nostra lista, siamo nuovi, ci stiamo facendo conoscere, ma saremo leali e ti sosterremo”. Ha proseguito Pacifico, introducendo un video messaggio di incoraggiamento del presidente Brugnaro. La senatrice ha anche invitato la comunità di Sabaudia alla presentazione di un libro contro il fenomeno del femminicidio, domenica 5 giugno all’info point del comitato elettorale. “Una tematica sociale su cui è necessario tenere alta la guardia. Come partito, siamo attenti alle categorie più fragili e vulnerabili, in primis donne, disabili e quanti necessitano realmente di sostegno. So che Sabaudia ha accolto famiglie di rifugiati ucraini, costrette a fuggire dopo che la Russia ha invaso il loro Paese. C’è una sensibilità molto forte”. Ha concluso la senatrice, facendo un caloroso imbocca al lupo a Maurizio Lucci e la sua squadra. Ha poi passato la parola agli altri ospiti, tra cui il senatore Andrea Causin, il parlamentare Fabio Berardini, e Martina Semezzato, Segretario Nazionale Organizzativo di Coraggio Italia.

🔊 Listen to this