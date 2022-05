(AGENPARL) – mar 10 maggio 2022 DL UCRAINA BIS. MALLEGNI (FI): SU TURISMO GOVERNO NON CONDIVISIBILE

“Forza Italia voterà a favore di questo provvedimento, ma non possiamo far finta che non sia successo nulla. Il turismo è un volano per la nostra economia e abbiamo il dovere di supportare e aiutare le imprese italiane che creano lavoro sul territorio. Le modalità di prenotazioni online, che sono ormai consuetudine, danno indubbiamente una spinta in più al turismo, ma non è tollerabile che per le aziende che si affidano a internet vengano decurtate dal proprio fatturato cifre che vanno dal 15 al 30% del valore della prenotazione. Inoltre le società che gestiscono i portali e che risiedono in altri Paesi non emettono fattura con partita Iva esposta e questo impedisce alle aziende turistiche che si affidano al sistema di prenotazione online di poterla scaricare. Non solo. Forza Italia ha chiesto al governo che le grandi multinazionali del web, che grazie a questa procedura hanno un giro di affari enorme, paghino le tasse in Italia. Il governo incomprensibilmente ci ha detto no. Basti pensare che lo scorso anno ci sono state prenotazioni per circa 5 miliardi, ciò significa 700 milioni di Iva che nessuno ha più visto. Abbiamo allora chiesto che almeno venisse messo un tetto alle provvigioni. E il governo ha detto nuovamente no. Un atteggiamento che non condividiamo perché dobbiamo tutelare le imprese italiane e non inginocchiarci, come sembra stia facendo il governo, davanti alle multinazionali del web che non solo non pagano un euro di tasse ma non creano nemmeno lavoro”. Lo ha detto in Aula il vicepresidente dei senatori di Forza Italia, Massimo Mallegni, responsabile del Dipartimento Turismo del partito, intervenendo sul dl Ucraina bis.

