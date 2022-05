(AGENPARL) – ven 27 maggio 2022 27 maggio 2022

Disinfestazioni in programma per lunedì 30 maggio

Via Cuoco (tra le vie Santa Maria Chiara Bandiera), via Cocco Ortu (tra le vie Dante e Lai), via Duca Di Genova (angolo via Spada) e Via Del Poggio. In corrispondenza dei pozzetti d’ispezione fognaria, sono queste le strade che nella giornata di lunedì 30 maggio 2022 saranno interessate da un intervento di disinfestazione, per prevenire la proliferazione di scarafaggi.

Prescrizioni per i residenti:

– biancheria, erbe aromatiche coltivate in vaso e quant’altro utilizzabile a scopo alimentare, giocattoli, animali domestici presenti negli spazi interessati dall’intervento o prospicienti ad essi, dovranno essere allontanati dalle adiacenze della strada;

– gli infissi esterni dovranno essere tenuti chiusi durante la disinfestazione e per almeno 30 minuti dopo l’ultimazione della stessa;

– interdizione del traffico ed al transito e allo stazionamento di persone e animali nell’area interessata, durante il trattamento e nei 30 minuti successivi.

Con preghiera di pubblicazione:.

🔊 Listen to this