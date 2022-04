(AGENPARL) – mer 20 aprile 2022 Diaco (M5S): “Ancora un cinghiale abbattuto, Gualtieri adotti subito piano di contenimento etico”

Roma, 20 aprile 2022- “Apprendiamo che il povero cinghiale avvistato in zona Monteverde è stato narcotizzato e poi abbattuto.

L’ennesimo atto sciagurato dell’Amministrazione Gualtieri che, al pari della Regione Lazio, non ha alcuna voglia di adottare soluzioni etiche e meno brutali per il contenimento dei cinghiali e non intende recedere dalla violenta politica degli abbattimenti.

Gualtieri e Zingaretti, a quanto sembra, conoscono un unico approccio al tema: l’abbattimento sanguinoso dei cinghiali.

Noi, invece, continueremo sempre a perorare iniziative più etiche e meno violente, a tutela della fauna selvatica e degli ungulati e a chiedere di fermare quanto prima la barbara pratica degli abbattimenti selvaggi”.

Lo dichiara, in una nota stampa, il vicepresidente della Commissione Ambiente e consigliere capitolino del M5S Daniele Diaco.

🔊 Listen to this