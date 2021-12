CATANZARO Ha aspettato che fosse notte fonda un 52enne di origini rumene, che vive stabilmente a Decollatura (CZ), per tentare di entrare in un’abitazione e mettere a segno un furto. Era infatti l’1:30 circa della notte quando alcuni residenti hanno notato l’uomo che, con fare sospetto, dapprima si avvicinava e successivamente tentava di aprire con degli arnesi da scasso il magazzino di un’abitazione di via 24 Maggio con il chiaro intento di rubare e trafugare tutto il possibile. I vicini, una volta notati gli strani movimenti e la presenza dello sconosciuto, con grida hanno allarmato il ladro, mettendolo in fuga per le strade adiacenti. Allertati da una chiamata al numero di emergenza 112, i Carabinieri di Soveria Mannelli sono prontamente giunti sul posto e hanno immediatamente dato inizio alle ricerche dell’uomo, ben descritto dai testimoni, rintracciandolo, subito dopo, presso il suo domicilio. Il 52enne rumeno è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per il tentativo di furto e gli arnesi da scasso utilizzati sono stati sequestrati. L’identificazione e il tempestivo rintraccio del malvivente sono stati possibili solo grazie al senso civico dei cittadini che hanno subito avvisato i Carabinieri di quanto stava accadendo, consentendo l’invio immediato di una pattuglia sul posto.

