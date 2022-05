(AGENPARL) – lun 23 maggio 2022 “Giocare è una cosa seria”: Progetto Uomo chiama a raccolta i napoletani lanciando la sua campagna 5×1000

Venticinque anni in prima linea ma lontano dai riflettori: ora la cooperativa nata nel cuore del Rione Traiano si appella ai cittadini per dare ancor più forza alle sue attività per aiutare bambini e famiglie in difficoltà.

La cooperativa sociale di Napoli Progetto Uomo lancia la campagna “Giocare è una cosa seria! Facile come un Gioco, importante come il Futuro” per promuovere la possibilità di donare il 5×1000 a sostegno dei suoi servizi e garantire così un futuro migliore ai bambini che accoglie e coinvolge.

Da venticinque anni lontani dai riflettori ma presenti dove vi è maggior bisogno: Progetto Uomo è nata nel cuore della difficile periferia ovest di Napoli, nel bel mezzo del Rione Traiano, ma attiva in tutti i quartieri di frontiera della città con progetti di recupero e inclusione sociale di bambini e famiglie, di gioco e di animazione territoriale. Ora, con la campagna “Giocare è una cosa seria”, la cooperativa chiede ai napoletani supporto e sostegno per poter rendere ancora più forti le proprie attività.

Perché il gioco al centro della campagna?

Giocare è un’attività fondamentale nella vita di tutti. Attraverso il gioco, bambini, ragazzi e adulti possono misurarsi con nuove sfide e apprendere nuove competenze divertendosi. Per Progetto Uomo il gioco è uno strumento comune a tutte le attività e i servizi che propone: la Casa famiglia Oikos, che da 25 anni accoglie bambini e ragazzi di Napoli con un’infanzia traumatica; il Ludobus, che porta i giochi di una volta in tutti i quartieri di Napoli, e che solo nell’anno 2021/22 ha già coinvolto oltre 2000 bambini del territorio napoletano; il Centro per le Famiglie, un punto di ascolto e condivisione per genitori in difficoltà che solo nell’ultimo anno ha dato supporto a 60 famiglie circa; infine, la Ludoteca Cittadina, un luogo felice e colorato dove tutti i bambini possono crescere giocando.

“Giocare è una cosa seria! Facile come un Gioco, importante come il Futuro” vuole offrire la possibilità di donare il 5×1000 a sostegno di questi servizi e garantire così un futuro migliore ai bambini e alle famiglie che Progetto Uomo accoglie e coinvolge.

“Non ci siamo mai fermati, nemmeno durante la pandemia – spiega la presidente di Progetto Uomo, Michela Peluso – e chi si occupa del sociale in una città complessa come Napoli sa cosa può significare. Abbiamo lanciato la campagna per il 5×1000 ‘Giocare è una cosa seria’ perché, proprio attraverso il gioco, i bambini, i ragazzi e gli adulti possono misurarsi con nuove sfide e apprendere nuove competenze divertendosi. Ed è per questo che chiediamo una mano a tutti: vogliamo continuare ad assicurare un’infanzia serena e un futuro sicuro a tutti i bambini di Napoli”.

Come donare?

Chi non fa la dichiarazione dei redditi può destinare lo stesso il suo 5×1000 tramite il modulo CU.

È sempre possibile trovare tutte le informazioni dettagliate sulla pagina web: https://sostienici.progettouomo.org/5×1000/.

“Il 5×1000 a Progetto Uomo – spiegano dalla cooperativa – è accoglienza e protezione, gioco e divertimento, supporto e condivisione per bambini, ragazzi e famiglie di Napoli”.

