CRTV Newsletter 287 del 1 luglio 2022

Newsletter 287 del 1 luglio 2022

Save Our Spectrum, appello europeo: la banda UHF resti al broadcasting

Confindustria Radio Televisioni si unisce all’appello delle industrie europee dell’audiovisivo e della cultura a polici e regolatori, nazionali e UE per garantire l’utilizzo esclusivo della banda UHF al broadcasting terrestre oltre il 2030.

Refarming: terminati riorganizzazione e rilascio delle frequenze in banda 700

Gli operatori TVhanno fatto la loro parte e rilasciato le frequenze in banda 700 nei tempi previsti dalla legge, dal 1° luglio le frequenze sono ad uso 5G in tutta Italia. A inizio 2023 il passggio DVBT-2 per la nuova tv digitale.

Bonus 200 euro: INPS chiarisce a chi spetta, come e quando

L’INPS ha fornito le istruzioni applicative in materia di indennità una tantum di €200 per i lavoratori dipendenti, pensionati ed altre categorie di soggetti previste dagli articoli 31 e 32 del D.l. 50/2022. Chiarimenti anche per TD, stagionali, intermittenti e beneficiari FPLS.

MISE pubblica graduatoria contributi radio commerciali

Il MISE il 24 giugno 2022 ha approvato la graduatoria definitiva e l’elenco degli importi dei contributi da assegnare alle radio a carattere commerciale per l’annualità 2021.

AGCOM: risoluzione delle controversie tra utenti e operatori

L’AGCOM, con delibera 193/22/CONS ha avviato il procedimento per la modifica del quadro regolamentare in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche.

MISE eroga compensazioni per l’adeguamento degli impianti TV

Con Decreto 27 giugno 2022 il MISE ha erogato le compensazioni per i costi di adeguamento degli impianti TV degli operatori nazionali. Si dà atto al Ministero, e in particolare alla DGSCERP dell’Avv. Soro, per la sollecitudine nell’erogare tali misure.

Cronomappe CRTV, evoluzione del mercato RadioTV negli ultimi anni

