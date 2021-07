CROTONE Nella mattinata del 20 luglio 2021, agenti della polizia di Crotone hanno tratto in arresto quattro persone per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nello specifico, all’esito di mirati servizi per la prevenzione e repressione dei reati in materia di sostanze stupefacenti il personale operante ha sorpreso i soggetti, due uomini e due donne in un’abitazione in zona Farina sono stati controllati mentre erano intenti a nascondere all’interno di un vano dell’appartamento ben 23 sacchi tradizionalmente utilizzati per l’immondizia che contenevano marjuana da poco raccolta. (News&Com)

