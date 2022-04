(AGENPARL) – gio 14 aprile 2022 [Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui](https://cronacacomune.musvc2.net/e/r?q=J7%3dEHJ8P_Fqkw_Q1_0xqp_JC_Fqkw_P6sg4Txf.3CsF0I8.0CC_0xqp_JC4_Hizn_RxOBB.sPDN_0xqp_JC_Fqkw_Q6xJ6_Hizn_SvOJSDbz_Hizn_SsFA_Hizn_SvKS3y_Oosh_Zy_Hizn_SvSCQ_FX–X_Hizn_RNU_Fqkw_Q48S_Fqkw_PV._0xqp_KA6-TRM_Fqkw_Q1wDS_Hizn_RNU_Fqkw_Q48M_Fqkw_PVH_Oosh_Y4T_0xqp_K8-_Fqkw_PVF_Oosh_Z2FD_Oosh_YT0NCzXMLO_Hizn_Ssf0_Hizn_SvK_Fqk1s8yw_P6BO_Fqkw_P6fjjm%26u%3dXXVLcW%264%3d5RGLuY.B5B%26FG%3dQNYPZ%264%3dX%26B%3dQJdWX%267%3dYRZQ%26Q%3d-OYNYQWIXQU&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

Ufficio Stampa del Comune di Ferrara

0532-419.338 / 451 / 244 (fax 0532-419.263)

CRONACA COMUNE – La newsletter del 14 aprile 2022

BIBLIOTECA ARIOSTEA – Sabato 16 aprile 2022 alle 10,30 incontro in sala Agnelli. Aperte le iscrizioni

[Con il Gruppo di lettura ‘LeggerMente’ si parla de ‘Il libro delle emozioni’ di Umberto Galimberti](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=0%3d0eQaEd%267%3dX%26w%3dVMdHc%260%3dYCeT%26R%3dqOEM_1vnw_B6_Cxbu_MC_1vnw_AAHT6.8CLw6x8lJ8Rw0.4Q_1vnw_AA9L3DKFn_MlzY_W1aCdLa_1vnw_AAxLw-D7-D1PAMx-94-InOER16-7BpBzOv09Qn-N4-MjM78-m0-4I-uDwOx-9zIu0-zJxU4LwD-yF-4HwB1O0-DjG4Jk0CQr.CEJu%269%3d8R28j6vQxY.w0E%26F2%3dVQYAe&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

14-04-2022

Sarà dedicato a ‘Il libro delle emozioni’ di Umberto Galimberti il nuovo incontro del Gruppo di lettura ‘LeggerMente’ in programma sabato 16 aprile 2022 alle 10,30 nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea (via Scienze 17 Ferrara).

L’incontro è a partecipazione libera e gratuita, previa iscrizione ed è organizzato in collaborazione con il Servizio Biblioteche e Archivi.

LA SCHEDA (acura di Giancarlo Moretti)

La nostra è un’epoca di spaventosa espansione della razionalità tecnica. Da un lato, questa espansione impone la rimozione delle emozioni e, dall’altro, innesca una reazione di ritirata nel proprio sentimento, assunto come unica legge di vita. A ciò si aggiunge la ricerca costante di visibilità e di notorietà, che trasforma le nostre emozioni in merci. Ma allora siamo ancora capaci di riconoscere che cosa sia un’emozione? Umberto Galimberti costruisce un cammino straordinario nelle profondità del nostro vissuto e ci insegna a ritrovare il nostro spazio intimo, cioè lo spazio che si nega al pubblico per concederlo a chi si vuol far entrare nel proprio segreto profondo che è spesso ignoto persino a noi stessi.

Viviamo in un’epoca che tratta le nostre emozioni come merce. La politica, soprattutto quella populista, ne ha fatto il proprio linguaggio. La scuola non educa, perché ignora l’apparato sentimentale dei nativi digitali.

Una guida per esplorare una terra ancora in gran parte sconosciuta e ritrovare il nostro spazio intimo, che da tempo non ci appartiene più.

► Dall’1 aprile 2022 l’accesso alla biblioteca è consentito con mascherina chirurgica o Ffp2 (non è più necessario esibire il green pass).

Il programma completo degli appuntamenti culturali della biblioteca comunale Ariostea di Ferrara alla pagina: [http://archibiblio.comune.fe.it](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=9%3dAhSZFg%269%3dW%26x%3dYOcIf%26B%3dXDhV%26Q7k9x%3drRGL_2ypv_C9_Ewcx_OB_2ypv_BDxNmF68s09Ey.ABI5L2.Bo.GG%260%3dwSFRmZ.AA4%26GF%3dWFZOf&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

BIBLIOTECA CASA NICCOLINI – Giovedì 21 aprile 2022 alle 17,30 in via Romiti 13 a Ferrara appuntamento per bambini dai 4 anni. Aperte le iscrizioni

[‘Storie di libri, storie per la Terra’ da ascoltare in compagnia a Casa Niccolini](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=7%3d6aTXAZ%260%3dU%26s%3dRPaDY%26C%3dV9aW%26O%3dmKHJ_wrqt_82_FuXq_P0_wrqt_77KQ2.4FIs215hFAOs6.7N_wrqt_77BIy0NCj_IowU_S4X9ZRY_wrqt_77GNt5f2yI79-i0-0CgI7-MyFFCj-G3L-q2-H9wIy-8f-2G7tCH5w6-7H-hFAJf8BCf-2-15×2-BCh4CFnE7.ByD0%268%3drLGPhS.B9y%260G%3dUASPd&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

14-04-2022

Un pomeriggio dedicato ai più piccoli, con tante ‘Storie di libri, storie per la Terra’, giovedì 21 aprile 2022 alle 17,30 alla biblioteca comunale per ragazzi di Casa Niccolini a Ferrara (via Romiti, 13).

Le volontarie dell’Associazione Circi – Cerchio di Libri, coordinate da Silvia Dambrosio, proporranno letture ad alta voce per bambini dai 4 ai 10 anni, per celebrare insieme la ‘Giornata Mondiale della Terra’, che ricorre il 22 aprile e la’Giornata mondiale del libro’, che si festeggia in tutto il mondo ogni 23 aprile.

L’iniziativa è gratuita, i posti sono limitati ed è necessaria l’iscrizione attraverso l’invio del [modulo online](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=A%3dGZEbLY%26u%3dY%264%3dQAeOX%26x%3dZJZH%26S%3dxJ3N9_HZ1f_Sj_PgsY_Zv_HZ1f_RoB532.E5EpJu.3xK_8qbx_H6oM8C2_PgsY_Zv4_1yip_ADu_HZ1f_RoYVaR9q1jNglbD0YHd3VbAAsV3Xc8_84LW4v3sjAIPpeKjb3mNouVJPWHi2La_1yip_ADB9nUvE1K%26t%3dC4QB3A.LuJ%26rQ%3dGVAZP&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)dal sito [http://archibiblio.comune.fe.it](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=8%3dKdRYPc%268%3dV%268%3dUNbSb%26A%3dWNdU%26P6u5w%3d2NFK_Buou_M5_Dvmt_NA_Buou_L0wMwB57368D9.7AHEH1.Ay.CF%269%3d7OEQwV.00D%26CE%3dVPVNe&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

Scarica il volantino di “[Storie di libri, storie per la Terra](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=8%3dOhKYTg%261%3dV%26B%3dYGbWf%264%3dWRhN%26P%3d6R9KG_Pfxn_ap_Mo1e_W4_Pfxn_Zu6FAwDzGqG7M.rJAS30.4C.xO_Fyhu_PD2J2S10G_Pfxn_Zu8CPt_Mo1e_W6y9p4Jx7_Fyhu_PDs.K6N_7vqx_HA1_Pfxn_asCFWQx%262%3dK0NJAG.I3R%26xN%3dOdGWX&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)”

► Dall’1 aprile 2022 l’accesso alla biblioteca è consentito con mascherina chirurgica o Ffp2 (non è più necessario esibire il green pass).

TURISMO – Nuovi prodotti multimediali presentati giovedì 14 aprile 2022 in residenza municipale dall’Assessore comunale al Turismo

[Progetto “Ferrara Feel The History”: la capitale del Rinascimento in 10 podcast con una guida di eccezione, Ludovico Ariosto](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=3%3dGcGTLb%26w%3dQ%264%3dTCWOa%26z%3dRJcJ%26K%3dxM5F_8tdp_I4_3qis_C6_8tdp_H98MC.63E44n1sHxK48.tJ_8tdp_H9yE0BA9u_Kbsf_UqTJbCY_8tdp_H91H50pJ0H-q58KlHq-9p52-AtI0H3O-24-n16B5128-o52-KtDqLn938yJ5-TK-F57n19M-nE4-Ny1-wNt4q-7t-5s6pPyHy5-2NoEBBnE1q4l-qKtE9Mz.80Fw%264%3d3N4LsU.y50%26B4%3dQLUCZ&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

14-04-2022

Un podcast in italiano e inglese in 10 episodi ([www.loquis.com/it/channel/73002/Ferrara+ai+tempi+di+Ludovico+Ariosto](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=7%3dIb6XNa%26l%3dU%266%3dS2aQZ%26o%3dVLb9%26O%3dzLtJA_JQwh_Ua_LiuP_Vx_JQwh_TfQEO.lI9MiM.uGm_LiuP_VxAt_LiuP_Vx5h56FeF_0sSt_J87WRb2_LiuP_5s3aVxheL03r5_0sSt_J4aC_0sSt_J4t95Hi_LiuP_Vt6i_LiuP_Vtnu87Ni77_JQwh_Tbe0AoMBG%26d%3dGCKv7J.FeN%261K%3d1ZJT0&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)), narrati in prima persona da Ludovico Ariosto, un nuovo itinerario, inserito nella roadmap “Ferrara capitale del Rinascimento”, e un video con la voce narrante del poeta, le cui immagini rendono la bellezza della Ferrara cinquecentesca – Sono i contenuti della nuova proposta turistica dedicata all’autore dell’Orlando Furioso, che si snoda tra quei luoghi, ricchi di storia e meno celebrati, frequentati da Ariosto nella sua lunga permanenza in città, nel pieno fulgore dell’epoca Estense – Il nuovo percorso – presentato giovedì 14 aprile 2022 in residenza municipale dall’Assessore comunale al Turismo Matteo Fornasini insieme al direttore di Destinazione Turistica Romagna Chiara Astolfi, Luca Gavagna ed Elisa Chiodarelli all’agenzia che ha realizzato i video Le Immagini di Ferrara, Maria Teresa Pinna e Mary Minotti del Servizio Promozione Turistica Territoriale del Comune – va ad aggiungersi ai cinque itinerari del progetto “FEEL THE HISTORY Ferrara capitale del Rinascimento”, realizzato dal Comune di Ferrara e finanziato da Visit Romagna in collaborazione con Apt Servizi Emilia-Romagna ([https://www.ferrarainfo.com/it/rinascimento/](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=4%3d9bNUDa%264%3dR%26v%3dSJXGZ%267%3dSBbQ%26L%3dpLBG1_JitX_Us_IYuh_Sn_JitX_TxN5O.x6zJsIiA67w.57D_zskq_081K_zskq_0800v3A4qEwE2G_0rar_J7%262i3sl%3dECJ45J.EmL%261J%3d9XJSH&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)).

Alla scoperta della Ferrara rinascimentale più affascinante, “condotti” dalla voce nientemeno che del poeta dell’Orlando Furioso, Ludovico Ariosto, che per l’occasione si trasforma in guida della Ferrara dei suoi tempi, quando, nel pieno fulgore dell’epoca Estense cinquecentesca, era diventata la prima città moderna d’Europa.

È l’itinerario realizzato in 10 podcast geolocalizzati – con la voce del Poeta che racconta la storia e gli aneddoti della Corte degli Este- che conduce dal civico 29 di Via Giuoco del Pallone (dove Ludovico Ariosto viveva), a Palazzo Paradiso, ora sede della Biblioteca Ariostea, che ospita il monumento funebre dello scrittore, alla Casa di Ariosto dove il poeta scrisse l’ultima versione dell’Orlando Furioso, passando per “Delizie”, osterie, palazzi, strade e vicoli nascosti. È come se lo stesso Ariosto in persona accompagnasse il visitatore a esplorare la sua città, secondo una logica di tipo temporale, partendo cioè dai luoghi che lo videro bambino e poi giovane uomo assieme alla sua famiglia, passando per quelli che frequentò all’inizio della carriera di funzionario al servizio della corte Estense, per terminare alla casa di Contrada Mirasole, di sua proprietà, in cui visse fino alla fine dei suoi giorni. Oltre agli aspetti storici e artistici, nei podcast Ariosto racconta anche frammenti di vita personale.

I podcast sono accessibili dalle piattaforme Loquis e Spotify, disponibili in lingua italiana e inglese ai link [https://www.loquis.com/it/channel/73002/Ferrara+ai+tempi+di+Ludovico+Ariosto](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=A%3dHdIbMc%26y%3dY%265%3dUEePb%262%3dZKdL%26S%3dyN7N0_Ld1g_Wn_Phwc_Zw_Ld1g_VsUDQ.yM8OvQ.tIz_Phwc_ZwC7_Phwc_Zw7u95HrJ_9ufx_I0JaQdE_Phwc_9r5nZwjrP9559_9ufx_I6nG_9ufx_I67C4Jv_Phwc_Zs8v_Phwc_Zsp8B6PvA6_Ld1g_Voi9C2QAI%26q%3dKBM9AI.HrR%26zM%3dDdIVM&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

[https://www.loquis.com/en/channel/73003/Ferrara+at+the+time+of+Ludovico+Ariosto](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=7%3d6ZMXAY%263%3dU%26s%3dQIaDX%266%3dV9ZP%26O%3dmJAJx_HhwU_Sr_LVsg_Vk_HhwU_RwQ2M.3IvKzM.hE4_LVsg_Vk55_LVsg_Vk3y5sDvF_wqjt_76NWEZJ_LVsg_VkfvLw195_wqjt_72rN_wqjt_72ABj_HhwU_RsNnCv_LVsg_VgEw_LVsg_VglB8tLz7t_HhwU_Rsew96MyE%26u%3dGzIC77.DvN%26nI%3dHZ5f1r7RQ&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt) e fruibili attraverso un QR code inserito nella roadmap “Feel The History Ferrara capitale del Rinascimento”, prodotta in versione cartacea e online, distribuita negli IAT della città, oggetto di restyling e arricchita con il nuovo itinerario dedicato all’autore dell’Orlando Furioso.

La voce narrante di Ariosto è anche protagonista, accompagnata da una colonna sonora appositamente composta, di un video sulle bellezze più nascoste della città, quei luoghi, ricchi di storia e meno celebrati, frequentati dal poeta nella sua lunga permanenza in città: i palazzi dove studiò, circondato da letterati e umanisti, i luoghi intimi e familiari e quelli ufficiali, in cui Ariosto lavorò quando fu impiegato al servizio della famiglia Estense nella Ferrara del Cinquecento, che frequentò quando divenne drammaturgo di corte coronando il suo sogno, fino a quelli che scelse per scrivere l’Orlando Furioso, l’epico poema che lo rese celebre. Il video è scaricabile dalla pagina web dedicata al progetto ([https://www.ferrarainfo.com/it/rinascimento/](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=5%3dGZ9VLY%26o%3dS%264%3dQ5YOX%26r%3dTJZB%26M%3dxJwH9_HTuf_Sd_JgsS_Tv_HTuf_RiOCM.i78HdJq9q85.3rE_8qVr_H6lL_8qVr_H6uA41v5yChF0E_usip_58%263q1dt%3dCxKB35.FuJ%26lK%3dGV5TP&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)) ed è il sesto di una web serie sugli itinerari del Rinascimento ferrarese.

Podcast, video e la nuova versione dellaroadmap vanno ad arricchire, completandolo, il Progetto “Ferrara Feel the History. Ferrara capitale del Rinascimento”, voluto dal Comune di Ferrara in collaborazione con Apt Servizi Emilia-Romagna e finanziato da Visit Romagna. Saranno promossi anche con una campagna di web marketing attraverso gli account social della regione Emilia-Romagna, settore turismo fB, Instagram, YouTube e una campagna Google Ads per posizionamento della sezione Ferrara Rinascimentale del sito FerraraInfo sul motore di ricerca Google.

L’itinerario nel dettaglio nasce da Palazzo Schifanoia con il Salone dei Mesi, il ciclo di affreschi con le stagioni e i segni zodiacali che incantarono Ariosto, passa davanti al Monastero del Corpus Domini, che custodisce le tombe di personaggi illustri della famiglia degli Este, tra cui Alfonso I e la moglie, la celebre Lucrezia Borgia, prosegue in Via Giuoco del Pallone dove si trova la casa in cui Ludovico si trasferì quando arrivò a Ferrara nel 1482. E ancora Palazzo Paradiso, oggi Biblioteca Ariostea, i cui spazi trecenteschi ospitano le ceneri di Ariosto e il monumento funebre concepito dall’architetto Giovan Battista Aleotti. E ancora le strade che erano percorse dal poeta come: Via del Carbone, Via delle Volte, Via Guglielmo degli Adelardi, anticamente detta Via Gorgadello. Questa strada evocativa ospita l’Hostaria del Chiucchiolino, dove Ludovico andava a svagarsi. Il percorso conduce verso il centro nella bella Piazza Municipale che ai tempi di Ariosto era il cortile del Palazzo Ducale, dalla bellissima Cattedrale di San Giorgio Martire e giunge in Piazza Ariostea per poi approdare alla Casa di Ludovico Ariosto, oggi luogo della memoria, che ospitò il celebre scrittore nell’ultima parte della sua vita dedicata alla terza e definitiva edizione dell’Orlando Furioso, uscita nel 1532.

POLIZIA LOCALE – Attività di supporto degli agenti a Ospedale e Prefettura andata tempestivamente a buon fine

[Donatore di midollo osseo rintracciato grazie alla Polizia Locale Terre Estensi](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=7%3dGgQXLf%267%3dU%264%3dXMaOe%260%3dVJgT%26O%3dxQEJ_8xnt_I8_Cuiw_M0_8xnt_HCHQC.0CI48x5sL8O4B.4N_8xnt_HC9I0FKCu_Olwf_Y1XJfPY_8xnt_HCyI48EI8B-yC-3FyI2I0-I9PzI-8F9N88x7y8EI-wOvTyB-vF28-AI2FKCq-I07qIz-NuOC9-uPE94P4.B0J7%268%3d3RDPsY.990%26FD%3dULYM5q8vd&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

14-04-2022

L’unica cura efficace contro molte malattie del sangue quali leucemie, linfomi e mielomi consiste nel trapianto di midollo osseo. Purtroppo solamente una persona ogni 100.000 è compatibile con chi è in attesa di una nuova speranza di vita. Tra le tante attività poco conosciute della Polizia Locale rientra anche, in caso di urgenza, quella di rintracciare i donatori di midollo osseo. A questi fini le prefetture detengono gli elenchi delle persone che si sono rese disponibili alla donazione.

Proprio nella giornata di mercoledì 13 aprile il Servizio Trasfusionale dell’Arcispedale Sant’Anna di Ferrara si è rivolto alla Prefettura di Ferrara per contattare un donatore compatibile. Non riuscendo a mettersi in contatto con il soggetto individuato nelle liste, nel pomeriggio è scattata la richiesta di ausilio agli agenti della Polizia Locale Terre Estensi per poterlo rintracciare tempestivamente. Sono così partite le ricerche incrociando tutte le informazioni disponibili relative al donatore. Nella prima serata di mercoledì una pattuglia è stata in grado di rintracciare la persona fornendo il recapito telefonico della struttura sanitaria con la quale mettersi in contatto per i fondamentali dettagli operativi.

La Polizia Locale e tutta l’Amministrazione comunale ringraziano il cittadino ferrarese che con la sua donazione ridarà nuova speranza di vita a una persona colpita da un’importante patologia e sollievo alla sua famiglia.

POLITICHE FAMILIARI E PARI OPPORTUNITA’ – Martedì 19 aprile, 10 e 24 maggio 2022 alle 16 alla Casa di Biagio Rossetti (via XX Settembre 152)

[“La città in ascolto”, tre appuntamenti per fare incontrare associazioni femminili e culturali con famiglie e gruppi di auto aiuto](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=6%3dOg7WTf%26m%3dT%26B%3dX3ZWe%26p%3dURg0%26N%3d6QuI_FxTs_Q8_stqw_39_FxTs_PCxPK.0sHB8d41LnNBB.jM_FxTs_PCoHHF1B3_ORvn_YgWRf6T_FxTs_PCm4-4y8b1FuMy-8t6CIuH-Q-Fo6CKuK7.EuF0%26A%3dnNGSdU.BBu%26BG%3dX7UPg&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

14-04-2022

“La città in ascolto – Associazioni femminili e culturali incontrano associazioni di mamme e famiglie in difficoltà” è il titolo del’iniziativa che è stata presentata giovedì 14 aprile 2022 nella residenza municipale. L’obiettivo è quello di promuovere, attraverso iniziative di incontro, le occasioni di ascolto, scambio e empatia fra associazioni femminili e culturali, da un lato, e associazioni o gruppi di famiglie unite da percorsi di auto mutuo aiuto dall’altro.

All’incontro con i giornalisti sono intervenuti l’assessore alla Pubblica istruzione e alle Pari Opportunità Dorota Kusiak, la giornalista e promorice del progetto Dalia Bighinati, l’educatrice Lidia Calzolari in rappresentanza dell’associazione “Dalla terra alla luna”, Raffaella Bivi del gruppo di famiglie formate per aiutare altre famiglie nella gestione di ragazzi con disturbi borderline dì personalità e la vice presidente del CSV Centro servizi per il volontariato Terre estensi Laura Roncagli.

Gli appuntamenti in programma per dare corpo a questi momenti di ascolto e di coinvolgimento dell’iniziativa “La città in ascolto” sono tre:

martedì 19 aprile 2022 ore 16-18 il 1° incontro con ‘Dalla Terra alla Luna, Associazione di famiglie con figli affetti da Autismo’;

martedì 10 maggio 2022 ore 16-18 il 2° incontro con il Gruppo di Ferrara dell’Alleanza Nazionale per l’Educazione A supporto di famiglie con figli affetti DAL disturbo borderline dì personalità (Nea BPD, Italy);

martedì 24 maggio 2022 ore 16-18 il 3° incontro dedicato ad ‘Affiancamento familiare’ e ‘Volontariato accogliente’ con il Centro per le famiglie del Comune di Ferrara e CSV Terre Estensi organizzazione di volontariato di Ferrara.

LA SCHEDA dell’iniziativa illustrata dalla giornalista Dalia Bighinati – La città in ascolto è il titolo di un progetto, che vuole promuovere, attraverso iniziative di incontro, occasioni di ascolto fra Associazioni femminili e culturali, da un lato ( “la città in ascolto”) e Associazioni/ Gruppi di famiglie unite da percorsi di auto mutuo aiuto ( “le famiglie – le mamme e i papà di ragazze/i in difficoltà – si raccontano”), dall’altro.

Convinte che l’ascolto sia la base di ogni rapporto di conoscenza e che l’ascolto attivo implichi anche una volontà di partecipazione e di empatia fra chi ascolta e chi comunica, il progetto “La città in ascolto” vorrebbe gettare le basi o contribuire a consolidare rapporti di vicinanza e di amicizia all’interno della comunità ferrarese.

In questo caso abbiamo pensato a far incontrare cittadine/i membri di Associazioni femminili e culturali sensibili all’obiettivo di una cittadinanza attiva e partecipata con mamme e papà speciali, vale a dire cittadine e cittadini che si sono uniti in Associazioni di famiglie che vivono l’esperienza difficile e coraggiosa di un figlio/a ammalati o provati da forme di disagio psichico e con famiglie famiglie fragili, con difficoltà sociali, economiche e di relazione interpersonale.

L’idea, nata dall’incontro fra la sottoscritta, Dalia Bighinati, e Mariella Ferri, è stata accolta dall’Assessore alla Pubblica Istruzione e Formazione, Pari Opportunità, Politiche Familiari del Comune di Ferrara, dottoressa Dorota Kusiak, che in collaborazione con l’ U.O. Servizi scolastici e rapporti con il territorio del Comune di Ferrara, coordinata da Donatella Mauro, contribuisce a realizzarla con il patrocinio dell’Amministrazione comunale.

Tutta la documentazione è scaricabile in fondo alla pagina

[Nel week end pasquale torna sul Listone il mercato dell’artigianato artistico di Cna](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=4%3dBdOUGc%265%3dR%26y%3dUKXJb%268%3dSEdR%26L%3dsNCG_3ulq_D5_Ardt_K7_3ulq_C0FN8.7AFy5v2nI6Ly9.2K_3ulq_C07F5CI0p_Ljta_VyUEcNW_3ulq_C076w-Qx6v-975-15BH6556-5IAEl-MDC-wCBKzHx-0w-GxIn5CF-o95ClLC0rCtElN8-23N2J5CvF-oC-vEl.BCDw%268%3d6L4PvS.y9C%2604%3d2l5tUOSCd&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

14-04-2022

Anche il prossimo week end Pasquale 15-19 aprile 2022 (lunedì di Pasquetta compreso) si terrà, come ogni terzo week end del mese, in Piazza Trento Trieste il Mercatino dell’Artigianato Artistico e tradizionale di CNA.

Lavorazioni della ceramica, della pelle, di metalli vari, arte del riciclo, tessuti, oggetti per l’arredo casa e accessori moda, a cui si aggiunge il settore alimentare con prodotti tipici come “Il Brazadlin”, a marchio De.Co.

Questo mercatino, oltre a proporre prodotti tipici del territorio, esprime la creatività artistica di artigiani che operano sul mercato con professionalità, rispettando le norme a tutela dei consumatori e con regolare P.Iva.

Ogni oggetto esposto ha una propria storia che i nostri artigiani-artisti saranno felici di raccontare a tutti i clienti e visitatori: dall’idea creativa, alla scelta e lavorazione dei materiali, alla rifinitura, al tempo necessario per ogni fase di produzione. In questo modo i prodotti divengono vere e proprie ‘creature’. Gli artigiani artisti di Cna attendono sabato, domenica e lunedì tutti i ferraresi.

Ecco le aziende espositrici:

🔊 Listen to this