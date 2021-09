COSENZA “La Prefettura di Cosenza nella serata di ieri, al termine di una serie di riunioni del Tavolo di Coordinamento Scuola-Trasporti, presieduti dal Prefetto, dottoressa Vittoria Ciaramella, ha approvato il nuovo Documento operativo per il raccordo degli orari delle attività didattiche e del Trasporto pubblico locale in vista della riapertura del nuovo anno scolastico”. Lo riporta una nota della Prefettura di Cosenza. “Ai vari incontri, in videoconferenza – è detto – hanno partecipato i delegati dell’amministrazione provinciale di Cosenza e del Comune capoluogo, il Dirigente dell’Ufficio scolastico regionale, il dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale, il dirigente del dipartimento Infrastrutture, Lavori e Mobilità della Regione Calabria, il delegato del dipartimento regionale Prevenzione della Salute, nonché i rappresentanti delle società consortili di Trasporto pubblico locale, operanti sul territorio provinciale. Il Documento operativo, prendendo atto dei dati sulla popolazione scolastica pendolare, trasmessi dall’Ufficio scolastico provinciale, nonché dello schema elaborato dall’Amministrazione regionale attinente alle corse aggiuntive necessarie a garantire il trasporto di tutti gli studenti pendolari e tenendo anche conto delle disposizioni nazionali emanate in materia, che prevedono la piena fruizione al 100% della scuola da parte degli studenti e il limite massimo di capienza dei bus che si attesta all’80%, ha istituito due fasce di ingresso, una alle 8,00 ed una alle 9,30, e due fasce di uscita, pure con una distanza temporale di 1 ora e trenta”.(News&Com)

