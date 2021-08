COSENZA Nella mattinata odierna, la locale Squadra Mobile ha dato esecuzione all’ordinanza di applicazione di misura cautelare personale del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima e, in particolare, al luogo dove svolge l’attività lavorativa con l’ulteriore divieto di non comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, tenendosi a non meno di 200 metri dalla stessa. Il provvedimento cautelare è stato emesso in data odierna su richiesta della locale Procura della Repubblica, diretta dal Procuratore Capo Mario Spagnuolo, a carico di un 41enne di Bisignano, ritenuto responsabile di atti persecutori ai danni della ex compagna. Le indagini hanno permesso di dimostrare che l’uomo, non accettando la fine della relazione, procurava all’ex moglie un forte stato di ansia e paura. In più occasioni, l’avrebbe fotografata, diffondendo gli scatti contro la sua volontà e a sua insaputa, arrivando anche a minacciarla. (News&Com)

