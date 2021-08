CATANZARO Nelle ultime 24 ore in Calabria si sono registrati 239 nuovi casi e nessun decesso da Coronavirus. Si segnalano 6 nuovi ingressi nei reparti, ma nessuno in terapia intensiva. Mentre sono 104 le persone che risultano guarite o dimesse in un giorno. Così attualmente sono 3.484 i casi attivi di infezione di cui 3.375 si trovano in isolamento domiciliare, 102 ricoverati in reparto e 7 in terapia intensiva. I casi confermati oggi sono così suddivisi: 30 a Catanzaro, 70 a Cosenza, 20 a Crotone, 85 a Reggio Calabria, 17 a Vibo Valentia e 17 provenienti da Altra regione o Stato estero. Ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 1.028.561, di cui 3.190 nelle ultime 24 ore. Mentre le persone risultate positive al Coronavirus sono 73.217: +239 rispetto a ieri. Sono questi i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria. (News&Com)

