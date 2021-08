CATANZARO Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro: CASI ATTIVI 203 (5 in reparto, 0 in terapia intensiva, 198 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 10306 (10161 guariti, 145 deceduti). Cosenza: CASI ATTIVI 987 (34 in reparto, 1 in terapia intensiva, 952 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 22904 (22325 guariti, 579 deceduti). Crotone: CASI ATTIVI 241 (5 in reparto, 1 in terapia intensiva, 235 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 6654 (6553 guariti, 101 deceduti). Reggio Calabria: CASI ATTIVI 931 (28 in reparto, 2 in terapia intensiva, 901 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 23277 (22932 guariti, 345 deceduti). Vibo Valentia: CASI ATTIVI 72 (2 in reparto, 0 in terapia intensiva, 70 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 5599 (5507 guariti, 92 deceduti). L’Asp di Catanzaro comunica che dei 22 soggetti positivi di oggi 2 sono soggetti fuori regione. L’Asp di Crotone comunica che dei 36 soggetti positivi di oggi 5 sono migranti. Due soggetti positivi di ieri sono stati spostati nel setting fuori regione (News&Com)

🔊 Listen to this