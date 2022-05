(AGENPARL) – lun 09 maggio 2022 COPASIR, BARBERA(PRC): “VOGLIONO IMBAVAGLIARE I TALK SHOW”

“E’ sconcertante che il Copasir si erga a inquisitore e pretenda di decidere gli ospiti dei talk show italiani. Un’intrusione inaccettabile che viola l’autonomia dei giornalisti e quei principi democratici che dovrebbero ancora valere in Italia, nonostante l’inquietante involuzione culturale e politica a cui stiamo assistendo in queste ultime settimane. Anche perché il problema in Italia non è certo la propaganda russa, ma la caccia alle streghe che si è scatenata contro quelle voci fuori coro che si oppongono alle vergognose scelte guerrafondaie del governo Draghi e del Parlamento. Chiediamo che il presidente della Repubblica, in qualità di garante della nostra Costituzione, intervenga contro tali deliri di onnipotenza di organi che dovrebbero occuparsi di cose ben più serie”.

