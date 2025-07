(AGENPARL) - Roma, 4 Luglio 2025

(AGENPARL) – Fri 04 July 2025 Dl Infrastrutture. Ferrante (Mit), Con ricognizione autovelox trasparenza e stop abusi

“L’approvazione dell’emendamento al decreto Infrastrutture che prevede la ricognizione degli autovelox rappresenta un ulteriore passo in avanti per garantire trasparenza, legalità ed evitare i troppi abusi cui abbiamo assistito negli anni. Con la norma approvata dalle Commissioni riunite Ambiente e Trasporti della Camera, dovranno essere segnalati al MIT il numero e la tipologia dei dispositivi utilizzati, con riferimento alla loro omologazione o approvazione. Tale comunicazione sarà condizione necessaria per il legittimo utilizzo degli autovelox, così da garantire un quadro certo e definito a livello nazionale. L’obiettivo è quello di mettere al centro la sicurezza dei cittadini e impedire che gli stessi dispositivi vengano usati come bancomat. Regolamentare gli autovelox e porre fine alle multe selvagge, storica battaglia di Forza Italia, è un obiettivo prioritario del MIT come dimostra anche l’istituzione dell’Osservatorio sulle sanzioni coordinato con competenza e determinazione da Simone Baldelli. Gli autovelox dovranno essere utilizzati per garantire la sicurezza, non per fare cassa”. Lo afferma il Sottosegretario al Mit e deputato di Forza Italia Tullio Ferrante.

