Divieto di balneazione al Poetto, fronte nuovo Ospedale Marino, e ai chilometri 5 e 6 della Strada Statale 195 – Comunicato stampa

antistanti ex S.S. 195 km 5 e km 6, come da coordinate riportate.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

ai sensi dell’art.5 del D.Lgs. n.116/08, è di competenza del Comune la delimitazione delle

zone vietate alla balneazione qualora nel corso della stagione balneare si verifichi una

situazione inaspettata che ha, o potrebbe verosimilmente avere, un impatto negativo

sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti;

ai sensi dell’art. 2 del D.M. 30 marzo 2010, modificato dal D.M. 19 Aprile 2018, qualora i

dati di monitoraggio evidenzino un superamento dei valori limite riportati nell’allegato A

del medesimo decreto, devono essere attivate le azioni di gestione tra le quali l’adozione

di un divieto temporaneo di balneazione relativo a tutta l’acqua di balneazione di

pertinenza del punto di monitoraggio attraverso un’ordinanza sindacale e informazione

ai bagnanti mediante segnali di divieto ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera e) del citato

decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116.

PRESO ATTO che in data odierna sono pervenute le note informative dell’A.R.P.A.S., concernenti

gli esiti delle analisi effettuate in data 03/07/2025, per i tratti di balneazione identificati con

corrispondenza dei punti di monitoraggio del litorale di codesto Comune, il giudizio è sfavorevole, con

conseguente necessità di vietare la balneazione per l’alterazione dei parametri microbiologici.

RITENUTO di dover procedere in conformità di quanto sopra richiamato, disponendo l’adozione

di apposito Provvedimento di Divieto di Balneazione teso alla salvaguardia della salute pubblica.

VISTI

• il D.lgs. n. 116/08;

• il D.lgs. n. 267/2000;

• il D.M. 30 marzo 2010 art. 2;

• il D.M. 19 Aprile 2018.

ORDINA

Il divieto temporaneo di balneazione nei tratti di costa del litorale cittadino come appresso specificati:

Acqua

Balneaz

(Codice)

COORDINATE ESTREMI DELL’AREA

ID_AREA_BAL.

B056CA

Acqua

Balneaz

(Codice)

ID_AREA_BAL.

B066CA

INIZIO

INIZIO

COORDINATE ESTREMI DELL’AREA

Acqua

Balneaz

(Codice)

ID_AREA_BAL.

B196CA

INIZIO

INIZIO

COORDINATE ESTREMI DELL’AREA

INIZIO

INIZIO

STAZIONE

PRELIEVO

Lunghezza

acqua di

balneazion

e (metri)

Poetto fronte

ex Golfo degli

Angeli Hotel

STAZIONE

PRELIEVO

Lunghezza

acqua di

balneazione

(metri)

SS 195 Km 5

STAZIONE

PRELIEVO

Lunghezza

acqua di

balneazione

(metri)

SS 195 Km 6

DISPONE

che la presente ordinanza sia resa immediatamente pubblica con l’affissione all’Albo pretorio;

che il Servizio Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza apponga nei tratti di costa

sopra specificati, con distanze sufficientemente visibili, i cartelli indicanti la zona interdetta alla

balneazione con gli estremi della presente ordinanza;

che la presente ordinanza verrà revocata all’esito dei campionamenti aggiuntivi che dovessero

è fatto obbligo a chiunque spetti osservare e far osservare la presente ordinanza.

INCARICA

le Forze dell’Ordine di far rispettare la presente ordinanza.

INVIA

la presente ordinanza tramite posta elettronica ai seguenti Enti:

ARPAS:

Ministero della Salute:

Regione:

Corpo di Polizia Locale.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna,

entro sessanta giorni dalla pubblicazione ovvero, in via alternativa, con ricorso straordinario al

Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di

pubblicazione.

IL SINDACO

MASSIMO ZEDDA

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO IGIENE,

DECORO URBANO E AMBIENTE

IL SINDACO

ING. PAOLO PANI

MASSIMO ZEDDA

___________________

________________