Indagine Midas: arresti, perquisizioni e sequestri in Belgio, Repubblica Ceca e Polonia nell’ambito dell’inchiesta su una frode IVA da 10 milioni di euro

Mercoledì, su richiesta della Procura pubblica europea (EPPO) di Monaco di Baviera (Germania), un sospettato è stato arrestato nella Repubblica Ceca e sono state eseguite diverse perquisizioni e sequestri in Belgio, Repubblica Ceca e Polonia.

L’organizzazione criminale sotto inchiesta è sospettata di aver gestito una frode carosello IVA transfrontaliera da 10 milioni di euro: un complesso schema criminale che sfrutta le norme dell’UE sulle transazioni transfrontaliere tra i suoi Stati membri, in quanto esenti dall’imposta sul valore aggiunto, comprese le vendite di AirPods.

Si ritiene che il sospettato arrestato in Repubblica Ceca abbia erogato prestiti a diverse società coinvolte in un sistema di frode IVA e abbia svolto un ruolo attivo nella catena di approvvigionamento attraverso le proprie società. Con il supporto di numerose autorità nazionali di Belgio, Repubblica Ceca, Germania e Polonia, sono state effettuate 18 perquisizioni presso le sedi delle società sotto inchiesta e i beni sono stati congelati su conti bancari in Belgio e Polonia.

L’indagine è in corso per accertare l’entità delle attività criminali. Fa parte dell’indagine Midas dell’EPPO, che ha come obiettivo un’organizzazione criminale transnazionale responsabile di una frode IVA da 195 milioni di euro, che ha coinvolto la vendita di smartphone, piccoli dispositivi elettronici e mascherine protettive.

Tutte le persone coinvolte sono presunte innocenti fino a prova contraria da parte dei competenti tribunali tedeschi.

L’EPPO è la Procura pubblica indipendente dell’Unione europea. È responsabile delle indagini, del perseguimento penale e del rinvio a giudizio per i reati che ledono gli interessi finanziari dell’UE.

