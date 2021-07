COSENZA Per contrastare il pericoloso fenomeno della guida in stato di ebbrezza alcolica e grazie all’utilizzo dell’apparecchio etilometrico di ultima generazione in dotazione i carabinieri della Compagnia di Corigliano Rossano (CS) hanno controllato decine di giovanissimi, venendo accertate tre violazioni nella sola notte fra sabato e domenica: tutti e tre neo-patentati, quindi titolari della patente di guida da meno di tre anni ovvero minori di anni 21, nei cui confronti vige un regime normativo più rigido, che prevede sempre che il tasso alcolemico debba essere pari allo 0. Gli stessi venivano trovati con delle quantità di alcool comprese fra 0,46 g/l e 0,76 g/, quindi nei loro confronti scattavano le sanzioni del ritiro della patente, per la successiva sospensione e di salate sanzioni comminate in base alla gravità della violazione. (News&Com)

