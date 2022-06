CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE – SCORRIMENTO GRADUATORIA ANNUALITA’ 2019

Pubblicata il 30/06/2022

Con Determinazione n. 263 del 29/06/2022 è stato approvato il 4° elenco dei cittadini aventi diritto al BONUS FITTI che hanno completato la presentazione di tutta la documentazione richiesta dalla Regione Campania.

Si rammenta a tale riguardo che, così come statuito dalla Regione Campania con Circolare prot. n. PG/2021/ del 16/12/2021 il termine perentorio entro il quale produrre la documentazione integrativa era fissato entro e non oltre il 30/05/2022, pena decadenza, per cui ulteriori domande che dovessero pervenire all’Ente non saranno istruite.

Gli elenchi, suddivisi per FASCIA A) e FASCIA B) e Esclusi sono disponibili in allegato.

Ogni beneficiario è indicato esclusivamente con il numero di protocollo assegnato dalla Regione al momento della presentazione telematica della domanda.



Allegati