(AGENPARL) – ven 27 maggio 2022 Concorrenza, Panza (Lega), bene conferma regionalizzazione idroelettrico, occasione di sviluppo

Roma, 27 mag – “La riassegnazione delle concessioni delle grandi derivazioni idroelettriche non verrà modificata dal Ddl Concorrenza. I beni costituenti quelle che vengono definite le ‘opere bagnate’ infatti passeranno senza compenso in proprietà a Regioni o Province Autonome, che potranno poi procedere a riassegnarne l’utilizzo, non la proprietà che rimane in capo alle regioni, andando a stipulare nuovi contratti di concessione. Questo permetterà di rivedere i contratti di concessione siglati nel passato, alcuni anche 70 anni fa, con gli operatori idroelettrici. I nuovi contratti di concessione saranno una straordinaria occasione di sviluppo che porterà risorse e benefici ai territori dove sono allocati i grandi impianti delle centrali idroelettriche. Consentiranno un’equa remunerazione all’operatore che si aggiudicherà la concessione per il periodo previsto, da 30 fino a 50 anni, e saranno improntati a tutela dei territori, investimenti su impianti e gestione coordinata delle risorse idriche, conciliando i diversi interessi legati agli impianti e ai territori, passando dallo sviluppo degli impianti alla fruizione della montagna, dalla gestione dei livelli dei laghi alle necessità dell’irrigazione. Doveroso ringraziamento al senatore Paolo Ripamonti, relatore del provvedimento al Senato, in un grande lavoro della Lega che ha concretamente tutelato i territori e che con questo provvedimento dà un impulso significativo anche a quel concetto di autonomia che tanto ci è caro”.

Così in una nota l’europarlamentare leghista Alessandro Panza, responsabile delle Politiche per le aree montane della Lega.

