(AGENPARL) – ven 20 maggio 2022 Grandi ospiti attesi a Urbino per il convegno

“ASPETTI MULTIFATTORIALI DEGLI INFORTUNI NEL CALCIO”

– Lunedì 23 Maggio nell’Aula Magna dell’Area “Paolo Volponi” –

Scienze Motorie celebra i suoi 20 anni con una serie di importanti appuntamenti. Per il primo di

questi, diverse tra le figure più importanti tra allenatori e preparatori atletici di calcio, medici dello

sport e docenti universitari saranno a Urbino lunedì 23 maggio per partecipare in qualità di relatori

al convegno “Aspetti Multifattoriali degli infortuni nel calcio” che prenderà il via alle ore 8,00

nell’Aula Magna dell’Area “Paolo Volponi” dell’Università di Urbino in Via Saffi, 42.

“Studi scientifici hanno evidenziato che il calcio è uno sport di squadra multifattoriale che

richiede una combinazione di diverse componenti (fisiche, tecniche e tattiche) che interagiscono per

il raggiungimento di una performance ottimale che deve essere mantenuta per lunghi periodi

competitivi” spiega il professor Fabrizio Perroni dell’Università di Urbino che presiede il Comitato

organizzatore. “I cambiamenti avvenuti negli ultimi anni relativi all’aumento del numero di partite

giocate, all’introduzione di regole che rendano il calcio più “offensivo” e veloce, all’utilizzo di

nuove concezioni sulla metodologia dell’allenamento impongono a tutti gli operatori del settore

un riflessione sulle dinamiche di infortuni che incidono sulle prestazioni (bassa incidenza

infortuni fortemente correlata con il successo in UEFA Champions League), sui costi societari

(salario per il non utilizzo del calciatore, aumento delle spese mediche e dei premi assicurativi) e

sulla salute a lungo termine dei calciatori (47% dei calciatori professionisti costretti al ritiro a causa

di un infortunio ed il 32% clinicamente diagnosticati come affetti da osteoartrite).

Considerando che il gioco del calcio è lo sport più popolare al mondo giocato a tutti i livelli, a

tutte le età senza distinzione di sesso, la Scuola di Scienze Motorie dell’Università degli Studi di

Urbino ha organizzato un convegno di alto livello scientifico per condividere conoscenze

specifiche sugli aspetti multifattoriali che intervengono nei meccanismi di infortuni nel calcio e

fornire ai partecipanti strumenti utili all’ottimizzazione della performance ed alla riduzione del

rischio infortuni.”

