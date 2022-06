(AGENPARL) – dom 05 giugno 2022 AMMINISTRATIVE, IN ARRIVO IN PUGLIA IL SEGRETARIO ENRICO LETTA

Bari, 5 giugno 2022 – “Siamo ormai alle battute finali di questa campagna elettorale. In questi ultimi giorni, in cui comizi, volantinaggi e telefonate si susseguono senza sosta, siamo onorati di poter accogliere questo martedì il Segretario nazionale del PD Enrico Letta.

Alle 15 saremo insieme a Barletta a sostegno della candidatura di Santa Scommegna. Alle 19.30 ci ritroveremo a Taranto al fianco di Rinaldo Melucci, assieme alle capogruppo del PD Simona Malpezzi e Debora Serracchiani, al Presidente della Regione Michele Emiliano, al Responsabile enti locali del PD Francesco Boccia e al capogruppo PD in Commissione bilancio alla Camera Ubaldo Pagano. Saranno appuntamenti importanti, che peraltro vedranno il coinvolgimento di tutti i Segretari di circolo del PD Puglia.” Lo afferma il Segretario del PD Puglia On. Marco Lacarra.

🔊 Listen to this