(AGENPARL) – mar 24 maggio 2022 Sibeg Catania. Storico risultato della Ugl Agroalimentare alle recenti elezioni per il rinnovo della Rsu. La soddisfazione reggente Neri per i due seggi conquistati: “Crescita frutto dello spirito di gruppo”

Risultato storico per la federazione Ugl Agroalimentare di Catania che, alle recenti elezioni per il rinnovo della rappresentanza sindacale unitaria in Sibeg, ha totalizzato ben due seggi su tre. A darne comunicazione è un soddisfatto Nino Neri, reggente del sindacato Alimentazione, che si è particolarmente speso in questi anni per consolidare e fare crescere il gruppo Ugl all’interno dello stabilimento che produce, imbottiglia e commercializza bevande a marchio Coca cola. In una tornata elettorale particolarmente sentita, a cui ha partecipato quasi il 90% del personale, il sindacato ha ottenuto un seggio su due disponibili tra i lavoratori del settore “Impiegati” con Michele Buono e un eletto, Alfio Cosentino, su quattro seggi in “Produzione”, mentre tra i “Sales” si è scelto volutamente di non concorrere con una propria candidatura. “Nei due reparti aziendali dove ci siamo misurati con il consenso siamo risultati i secondi dietro a sigle sindacali certamente più radicate da tempo in azienda rispetto a noi – afferma Neri. Non siamo cresciuti solo a livello di iscritti, ma anche in termini di interesse nei nostri confronti da parte dei dipendenti non sindacalizzati. Questo vuol dire che le battaglie che in questi anni abbiamo condotto, soprattutto nel difficile periodo dell’emergenza sanitaria che abbiamo vissuto, quando c’è stato da mettere in sicurezza i lavoratori salvaguardando in ogni modo la continuità della produzione. In questo senso importante è stata la sinergia che abbiamo instaurato con i vertici aziendali e con la dirigenza, nel pieno rispetto dei ruoli e delle prerogative, ma rilevante è stato anche lo spirito di gruppo che si è creato tra i nostri iscritti e simpatizzanti che ci ha permesso di raggiungere questi risultati. Complimentandomi con gli eletti, ringrazio di cuore – conclude Neri – i candidati e coloro che nei vari settori di Sibeg ci hanno supportato e continueranno a sostenerci nel nostro impegno volto al benessere del lavoratore ed all’affermazione del lavoro nel settore Agroalimentare del nostro territorio”. Congratulazioni, al reggente Neri e agli Rsu Buono (riconfermato nella carica) e Cosentino, sono arrivate al termine dello spoglio anche dal segretario territoriale Giovanni Musumeci e dal segretario nazionale della federazione Ugl Agroalimentare Paolo Mattei.

