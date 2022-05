(AGENPARL) – mer 11 maggio 2022 12 MAGGIO, GIORNATA INTERNAZIONALE DELL’INFERMIERE : “OVUNQUE PER IL BENE DI TUTTI”

Infermieri e allievi infermieri a disposizione dei cittadini per offrire informazioni di educazione alla salute e misurazione della pressione arteriosa

Il 12 maggio gli infermieri e gli studenti del Corso di Laurea in Infermieristica della ASL Roma 5 aderiscono all’iniziativa proposta dall’Ordine delle Professioni infermieristiche di Roma per festeggiare una giornata speciale, dopo l’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia COVID 19, offrendo ai cittadini informazioni di educazione alla salute e misurazione della pressione arteriosa perché la professione infermieristica è: “OVUNQUE PER IL BENE DI TUTTI”.

Saremo presenti all’ingresso dei poli ospedalieri di Tivoli- Subiaco- Monterotondo e Colleferro e nei seguenti spazi del territorio della ASL Roma 5 dalle ore 10.00 alle ore 14.00

•Tivoli, Piazza Santa Croce

•Subiaco, presso il Sagrato di Piazza S. Andrea

•Monterotondo, Piazza Roma

•Palestrina, Piazza Santa Maria degli Angeli

•Colleferro, Piazza Italia

