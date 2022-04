(AGENPARL) – mar 19 aprile 2022 Camera dei Deputati

19 aprile 2022

Audizione Sant’Egidio, Unchr e Croce rossa su minori provenienti da Ucraina

Mercoledì alle 19 diretta webtvMercoledì 20 aprile, alle ore 19, presso l’Aula del III piano di Palazzo San Macuto, la Commissione parlamentare per l’infanzia sulle iniziative da adottarsi a favore dei bambini e degli adolescenti che si trovano in Ucraina e dei profughi minori di età provenienti da questa zona di conflitto, svolge l’audizione di rappresentanti della Comunità di Sant’Egidio, dell’Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati (Unchr) e della Croce rossa italiana.

L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv.

