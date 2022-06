(AGENPARL) – mar 14 giugno 2022 COMUNALI: BATTILOCCHIO (FI), FORZA ITALIA SI RAFFORZA IN PROVINCIA DI ROMA. MASSIMO IMPEGNO PER I BALLOTTAGGI

“Forza Italia ha portato avanti, con i suoi candidati ed i suoi programmi, una bella campagna elettorale in Provincia di Roma. Abbiamo tanti nuovi eletti, alcuni giovanissimi, che rappresenteranno il Partito all’interno dei consigli comunali, a disposizione delle comunità locali. Siamo impegnati in prima linea mi ballottaggi, a partire da Guidonia, la città piu’ grande della Provincia, con il nostro Alfonso Masini che giocherà la partita da protagonista. Negli altri grandi Comuni segnaliamo con soddisfazione i risultati di Fonte Nuova e Cerveteri con le nostre liste all’8 ed al 6 per cento, pur in un proliferare di liste civiche. Bene anche l’elezione di Sindaci e tanti nuovi consiglieri nei Comuni più piccoli che andranno a rafforzare la nostra rete di amministratori locali azzurri. Su alcune situazioni, invece, dovremo verificare i motivi del risultato non soddisfacente.Ma ora massima concentrazione sui ballottaggi e poi un’assemblea con tutti i nuovi eletti all’inizio del mese di luglio per impostare insieme le prossime importanti sfide”. Lo ha dichiarato Alessandro Battilocchio, Deputato di Forza Italia e coordinatore azzurro della Provincia di Roma.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma

Sito del Gruppo Forza Italia Camera

https://www.gruppoforzaitalia-berlusconipresidente.it/

🔊 Listen to this