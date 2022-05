(AGENPARL) – sab 21 maggio 2022 Cordiali saluti,

UCRAINA: BOCCIA, BERLUSCONI TENDE LA MANO A PUTIN? NON L’HA MAI RITRATTA

Centrodestra con tre posizioni

“Sivlio Berlusconi ha teso la mano a Putin? Non mi pare l’abbia mai ritratta e il silenzio imbarazzato su Putin nei primi due mesi di guerra penso sia stato molto eloquente. Detto questo, mi pare evidente che in una fase delicata come questa l’obiettivo di tutta la politica italiana debba essere il rafforzamento del ruolo dell’Europa nella mediazione per la pace. Mediazione che non si fa dicendo a Kiev ‘dite sì alle condizioni di Mosca’ perche questa non si chiama pace ma resa all’aggressore. L’Europa può avere la forza che non hanno gli Usa, grazie ai grandi Paesi come Italia, Francia, Germania, Spagna e Polonia di imporre una svolta diplomatica che porti a intese vere per la pace. Il centrodestra in Italia ha posizioni con sfumature diverse come dimostrano i continui distinguo di Salvini, la mano tesa a Putin di Berlusconi e la posizione di FDI. Auspichiamo la massima coesione possibile per dare al governo italiano la forza di incidere sul rafforzamento del ruolo europeo”. Così Francesco Boccia, deputato PD e responsabile Regioni e Enti locali della Segreteria nazionale, in diretta a Rainews 24.

