(AGENPARL) – mar 26 aprile 2022 CALCIO, BINI: DECISIONE STORICA PER IL CALCIO FEMMINILE

“Dalla prossima stagione il calcio femminile passerà al professionismo!

Una decisione storica ma al passo con i tempi per la nostra Nazione e per l’intera federazione italiana: saremo, infatti, la prima federazione in Italia ad attuare questo percorso. Un primo passo per il calcio femminile e per le calciatrici che con passione e sacrificio praticano questo sport: è, per loro, un importante riconoscimento che le colloca al pari dello sport maschile.

Qualche anno fa, insieme alle colleghe parlamentari, con la maglia della Nazionale di calcio parlamentari femminile. Questa foto, un po’ amarcord, mi ricorda dei bei momenti passati insieme per una giusta causa. E le battaglie fatte perché lo sport femminile passasse al professionismo, con diritti pari agli sportivi uomini. Un bel primo passo.”

Così, sui social, Caterina Bini, Sottosegretaria di Stato per i Rapporti con il Parlamento e senatrice PD, condividendo uno scatto con la maglia della Nazionale di calcio parlamentare femminile.

[Immagine che contiene testo, porcellana, ceramica

Descrizione generata automaticamente]

Dott.ssa Federica Scozzari

🔊 Listen to this