(AGENPARL) – lun 30 maggio 2022 CALCIO: BARELLI (FI), COMPLIMENTI A BERLUSCONI, CON MONZA GRANDE RISALITA COME CON FI

“Complimenti al nostro presidente Silvio Berlusconi, uomo straordinario che ancora una volta e’ riuscito a centrare l’obiettivo che si era prefisso, portando il Monza in serie A. Una grande vittoria – una delle tantissime a cui ci ha abituati – e una grande ‘risalita’, così come sta facendo con Forza Italia”. Lo scrive in una nota Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia.

