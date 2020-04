CALABRIA, AIETA (DP): “MISURE PER FAR RIENTRARE I FUORISEDE”

«Disporre misure necessarie e urgenti al fine di consentire, nel rispetto di tutti gli obblighi di sicurezza e di prevenzione, l’immediato rientro di tutti i cittadini calabresi rimasti bloccati nelle Regioni del Nord». Lo prevede una mozione del consigliere regionale Giuseppe Aieta, capogruppo de “Democratici Progressisti”, mozione indirizzata alla Giunta regionale e al presidente della Regione, Jole Santelli. Nella mozione di Aieta si ricorda che con l’ordinanza regionale del 22 marzo 2020, «al fine di evitare rientri “scellerati e non autorizzati”, è stato disposto il divieto di spostamento delle persone fisiche in entrata e uscita dal territorio regionali. Con l’emanazione di questa ordinanza, posta sicuramente nell’intento positivo di tutelare la regione dal propagarsi del contagio, non si è tuttavia tenuto conto che nelle Regioni del Nord sono rimasti oltre 30mila cittadini calabresi che a oggi non possono rientrare se non violando la misura restrittiva».

«L’impossibilità di rientrare – riporta l’atto del capogruppo dei “Democratici Progressisti” – sta causando gravissimi disagi e problemi, soprattutto agli studenti fuori sede che si trovano con entrate pari a zero nella situazione di non poter adempiere ai contratti di locazione e al sostentamento, e con gravi ripercussioni anche psicologiche derivanti dalla certezza di non farcela e con gravi ripercussioni anche per tutte le famiglie che oggi si trovano nell’impossibilità di poterli aiutare».

La mozione firmata da Aieta dopo aver ricordato i «molteplici appelli e petizioni con cui si sta chiedendo alla Regione Calabria di intervenire concretamente», e che «è compito della politica, attraverso canali di soccorso, intervenire», evidenzia che «occorre porre rimedio alla lacuna normativa, di fatto esistente, sia a livello nazionale che regionale, autorizzando rientri soprattutto in favore degli studenti fuori sede», ritenendo «necessario che la Regione, anche con uno specifico intervento normativo, disponga immediatamente il rientro di tutti i cittadini calabresi che ne facciano richiesta, sempre nel rispetto degli obblighi di sicurezza e prevenzione previsti dalla legge».

Da qui la mozione predisposta da Aieta, mozione con cui – si legge nell’atto – il Consiglio regionale «impegna la Giunta regionale e il presidente Santelli affinché vengano misure necessarie e urgenti al fine di consentire, nel rispetto di tutti gli obblighi di sicurezza e di prevenzione, l’immediato rientro di tutti i cittadini calabresi rimasti bloccati nelle Regioni del Nord, e conseguentemente vengano disposte misure volte a garantire il ricongiungimento familiare».

SÌ AL RIENTRO ANCHE DA MINASI DELLA LEGA “Non passano certo inosservati gli appelli di nostri numerosi corregionali che chiedono di poter rientrare in Calabria poiché, a causa di diversi motivi, si trovano a dover affrontare, in altre regioni, il periodo di quarantena imposto in tutta Italia senza poter avere, però, i mezzi per sostentarsi in questa fase di stallo particolarmente gravosa soprattutto per lavoratori precari, stagionali, o in attesa di ammortizzatori sociali. Un piano, tra l’altro, quello della gestione e del coordinamento dei cittadini calabresi domiciliati nelle regioni più colpite dal Covid, che la Lega aveva già approntato quasi un mese addietro e pensato proprio per evitare l’esodo indiscriminato da un lato, e non abbandonare i calabresi dall’altro, gestendo in maniera ordinata i singoli casi». E’ quanto afferma il consigliere regionale della Lega, Tilde Minasi.

«Il problema – continua Minasi – non è assolutamente sottovalutato dagli uffici regionali e dalla politica, dal momento che il dibattito sulla questione è vivo, così come il confronto, affinché si trovino soluzioni e si riesca a dare la giusta attenzione ai fuorisede. Il dramma dell’emergenza sanitaria ha avuto un iter veloce, inaspettato e ha riguardato persone ed attività, motivo per il quale si sono dovute approntare azioni mirate a tutto tondo, in modo da non tralasciare le esigenze di ampissime fette di popolazione. La regione sta lavorando, quindi, anche nei confronti di chi chiede, legittimamente, di poter rientrare in Calabria perché ormai allo stremo, in particolare dal punto di vista economico».

«La presidente Santelli, che ha gestito sino ad oggi con piglio deciso il contenimento del contagio da Covid, non è insensibile – assicura Minasi – alle richieste di aiuto che si sono fatte più insistenti negli ultimi giorni, anche in considerazione del fatto che tanti di coloro che si stanno rivolgendo alle istituzioni regionali, hanno mantenuto saldo il principio di non allontanarsi dai luoghi dove si trovavano per non far viaggiare, insieme alle necessità espresse, il pericolo di una trasmissione verso i loro cari, come invece è accaduto con le ormai note fughe dei primi weekend di marzo. Ma, anche a fronte di un comportamento irreprensibile e attento al bene comune, settimane senza lavoro o senza una remunerazione costante stanno minando ogni certezza».

RIENTRO NELLA MASSIMA SICUREZZA «Ovviamente – conclude Minasi – il rientro dovrà essere gestito nella massima sicurezza, con direttive precise, sia per i diretti interessati sia per le comunità che li accoglieranno, e sono sicura che la governatrice non si sottrarrà (come ha fatto d’altronde negli ultimi mesi lavorando su tutti i fronti di questa imponente emergenza sanitaria) nel rispondere, in modo esaustivo, ai bisogni di chi necessita aiuto a migliaia di chilometri da casa, favorendo i ricongiungimenti familiari che, in questo caso, non si configurano solo come una questione affettiva, bensì di sopravvivenza». (News&Com)