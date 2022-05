(AGENPARL) – sab 21 maggio 2022 BOLOGNA. MARCHESE (FI): SOLIDARIETA’ AD AZIONE UNIVERSITARIA

“Trovo semplicemente vergognoso che nella civilissima Bologna ci siano gruppi organizzati che praticano la violenza e l’intolleranza in zone della città ormai off limits per la democrazia e la libertà. Quanto accaduto ai ragazzi di Azione universitaria, e che anche Forza Italia ha spesso subito, deve far riflettere su un decadimento sociale indegno della nostra Bologna. Un’aggressione ignobile, i cui responsabili sono noti ma contro i quali ancora non si è fatto abbastanza per ripristinare ordine e sicurezza in via Zumbini e in tutta la zona universitaria. Le prese di distanza del giorno dopo sono palliativi, bisogna aggredire i problemi e anticipare situazioni pericolose altrimenti si rischia di diventare conniventi. Al consigliere Cavedagna e a tutta Azione universitaria la totale solidarietà mia personale e di tutta Forza Italia Bologna” Lo dichiara Aldo Marchese, commissario FI Bologna.

