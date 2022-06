Beach handball: a Silvi Marina ultimo stage azzurro prima degli EHF Championships di Praga

(AGENPARL) – dom 26 giugno 2022

Ultimi giorni di preparazione su cui contare per le Nazionale femminile e maschile di beach handball. Per entrambe è ormai prossimo il debutto, fissato al prossimo 7 luglio, negli EHF Championships di Praga. La manifestazione, che si protrarrà fino al 10 luglio nella capitale della Repubblica Ceca, sarà soprattutto un importante e obbligato passaggio per qualificarsi agli EHF EURO 2023 che si svolgeranno a Nazarè (Portogallo).

Fra 28 e 29 giugno azzurre e azzurri si raduneranno a Silvi Marina, in Abruzzo, sede di un training camp che procederà fino alla partenza alla volta di Praga. Per le ragazze parentesi di livello con la partecipazione, dal 1 al 3 luglio, alla 21^ edizione della Calise Cup di Gaeta, tappa dell’European Beach Handball Tour promosso dalla EHF. Tra gli atleti in raduno i tecnici Daniel Lara Cobos e Pasquale Maione individueranno i convocati per le qualificazioni.

EHF CHAMPIONSHIPS. Delle 12 squadre complessive iscritte al torneo degli uomini, l’Italia sfiderà Ungheria, Francia, Ucraina, Olanda e Svizzera. Raggruppamento da sei squadre – su 11 totali – anche per le azzurre, messe di fronte a Ungheria, Ucraina, Francia, Svizzera e Repubblica Ceca.

È la prima volta che la fase di qualificazione viene istituita dalla Federazione europea. Accedono agli EHF EURO 2023 le prime nove squadre del torneo femminile e le prime 10 di quello maschile. Hanno già ottenuto il loro lasciapassare, invece, tutte le compagini europee che hanno preso parte ai Mondiali in Grecia: sono Danimarca, Germania, Grecia, Olanda, Norvegia, Portogallo e Spagna al femminile; Croazia, Danimarca, Grecia, Norvegia, Portogallo e Spagna nel maschile.

La composizione dei gironi femminili ai Beach Handball Championships di Praga:

Girone A: Ungheria, Ucraina, Francia, ITALIA, Svizzera, Repubblica Ceca

Girone B: Polonia, Croazia, Romania, Turchia, Slovacchia

La composizione dei gironi maschili:

Girone A: Ungheria, Francia, Ucraina, Olanda, ITALIA, Svizzera

Girone B: Polonia, Germania, Svezia, Romania, Turchia, Repubblica Ceca

L’Italia maschile si ritroverà a Silvi Marina dal 28 giugno:

PORTIERI: Ivan Ilic (1993 – Salumificio Riva Molteno), Lorenzo Martelli (1998 – Alperia Merano)

IN CAMPO: Davide Notarangelo (2000 – Junior Fasano), Alessandro Benini (2001 – Ventimiglia), Nicolas Carlos Balogh Sedda (1992 – Ferrarin), Gianpaolo Sciorsci (2000 – Conversano), Alessio D’Attis (1989 – Ventimiglia), Ignazio Degiorgio (1999 – Conversano), Filippo Angiolini (1999 – Junior Fasano), Christian Mitterrutzner (2001 – Brixen), Gregorio Mazzanti (2000 – Romagna), Davide Campestrini (2000 – Salumificio Riva Molteno), Simone Angeloni (2001 – Junior Fasano), Piero D’benedetto (1996 – Santarelli Cingoli), Nicola Moser (1997 – Pressano), Carlo Sperti (1995 – Conversano)

STAFF TECNICO: Pasquale Maione (allenatore), Salvatore Onelli (vice-allenatore)

STAFF MEDICO: Angelo Semeraro (medico), Alessandro Chelini (fisioterapista)

DELEGATO FIGH: Daniele Fachechi

Raduno il 29 giugno per le atlete dell’Italia femminile:

PORTIERI: Nila Bertolino (2000 – Cassano Magnago), Francesca Luchin (1991 – Alì-Best Espresso Mestrino)

IN CAMPO: Vanessa Djiogap (2001 – Cellini Padova), Cyrielle Lauretti Matos (1997 – Jomi Salerno), Giulia Dibona (1992 – Lions Sassari), Violetta Vegni (2000 – Mezzocorona), Carelle Djiogap (2000 – Cellini Padova), Stella Maccari (1997 – Grosseto), Diana Kobilica (2001), Barbara Nothdurfter (2001 – Brixen Südtirol), Irene Fanton (1994 – HB Plan de Cuques/FRA), Virginia Ucchino (1998 – Brixen Südtirol), Martina Mazzieri (1994 – Venplast Dossobuono)

STAFF TECNICO: Daniel Lara Cobos (allenatore), Pedro Soria Serrano (vice-allenatore)

STAFF SANITARIO: Angelo Semeraro (medico), Francesco Giuffrida (fisioterapista)

DELEGATO FIGH: Daniele Fachechi

(foto: Kolektiff Images)

Fonte/Source: http://www.figh.it/home/news/17636-beach-handball-a-silvi-marina-ultimo-stage-azzurro-prima-degli-ehf-championships-di-praga.html