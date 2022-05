(AGENPARL) – dom 01 maggio 2022 Basilicata: Moles, Stelle al merito riconoscimento per chi contribuisce a crescita Regione

“Cari Maestri, la vostra funzione, il vostro impegno e le qualità individuali che avete espresso in attività di tanti decenni hanno contribuito a far crescere la nostra Regione e la nostra società. E’ grazie agli sforzi e alla responsabilità di persone come voi che i nostri territori ed il nostro Paese continuano sulla strada del progresso sociale e civile”. Lo ha detto il senatore Giuseppe Moles, Sottosegretario all’Editoria e commissario di Forza Italia in Basilicata, intervenendo al Teatro Stabile di Potenza in occasione della consegna delle Stelle al merito del lavoro.

“A voi, che oggi siete insigniti per la professionalità elevata e l’attaccamento al lavoro, va un riconoscimento che non e’ solo formale. Questa Stella che vi viene consegnata ha un immenso valore, significa che siete stati, siete e sarete sempre un esempio da guardare con rispetto e ammirazione”.

Ufficio Stampa

Forza Italia-Berlusconi Presidente

Senato della Repubblica

