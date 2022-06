aun 28 giugno 2022 (pag.1)

(AGENPARL) – mar 28 giugno 2022 ANNO 43 – NR.135 Martedì 28 giugno 2022

(agenzia umbria notizie)

astertr 21

Trasporto pubblico su ferro: dal primo luglio l’agenzia unica

regionale subentra alla regione. Melasecche “risparmi per circa

400mila euro fino al 31 dicembre”

(aun) – perugia, 28 giu. 022 – A partire dal prossimo 1 luglio

2022, l’Agenzia unica per la mobilità ed il trasporto pubblico

locale subentrerà alla Regione Umbria anche nella

titolarità, gestione, controllo, verifica e monitoraggio del

contratto di servizio in essere per il trasporto pubblico

ferroviario di interesse regionale e locale, sottoscritto con

Busitalia Sita Nord S.r.l. fino al 31/12/2022, termine entro il

quale è previsto lo svolgimento della procedura di gara prevista

per l’affidamento del servizio di trasporto pubblico ferroviario,

mediante affidamento diretto decennale dei servizi ferroviari

all’operatore che, sulla base di specifiche verifiche, risulterà

il migliore soggetto in grado di svolgere il ruolo di capofila di

una pluralità di imprese del gruppo Ferrovie dello Stato, per

l’implementazione della strategia di rilancio complessiva promossa

dall’Amministrazione Regionale. E’ quanto prevede la delibera

approvata dalla Giunta regionale, nella sua ultima seduta, sui

proposta dell’assessore alle infrastrutture e trasporti Enrico

Melasecche. “Prosegue così il percorso virtuoso intrapreso dalla

Giunta regionale per il miglioramento del servizio di trasporto

pubblico in Umbria – afferma l’assessore -, che ci permetterà

anche di dare una sistemata ai conti economici del settore con

evidenti benefici sia nei bilanci degli enti pubblici che nelle

tasche dei cittadini. Già con questi trasferimenti di contratti

stiamo concretamente verificando e registrando notevoli risparmi

nei costi. Soltanto sull’Iva il risparmio è del dieci per cento e

con questa delibera di trasferimento del contratto del trasporto

su ferro, ad esempio, andiamo a risparmiare circa quattrocentomila

euro nei sei mesi del periodo luglio-dicembre 2022.

“Naturalmente – sottolinea l’assessore Melasecche – fino al

31/12/2022, la gestione del contratto di servizio per il trasporto

pubblico ferroviario di interesse regionale e locale dovrà

necessariamente coinvolgere gli uffici regionali e, a tal

proposito, verrà confermata la presenza dei rappresentanti della

Regione Umbria in seno al Comitato Tecnico di Gestione, così come

le scelte strategiche in materia di mobilità e trasporti,

rimangono di competenza della Regione Umbria che le esercita per

il tramite del Servizio Infrastrutture per la Mobilità e

trasporto pubblico”.

🔊 Listen to this