Audizioni esperti su tecnologie e innovazione didattica – Martedì alle 11 diretta webtv

17 giugno 2022

Audizioni esperti su tecnologie e innovazione didattica

Martedì alle 11 diretta webtvMartedì 21 giugno, alle ore 11, la Commissione Cultura della Camera, nell’ambito dell’indagine conoscitiva in materia di innovazione didattica, anche legata all’uso di nuove tecnologie, svolge, in videoconferenza, l’audizione di Mirta Michilli, direttrice generale della Fondazione Mondo digitale, Marco De Rossi, amministratore delegato di Weschool e Massimiliano Ventimiglia, fondatore e amministratore delegato di Onde alte.

L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv.

