(AGENPARL) – mer 25 maggio 2022 Attività ferroviarie, Uiltrasporti: accordo con Medway primo passo verso applicazione contratto di settore

Roma, 25 maggio 2022 – È stato sottoscritto un protocollo tra le organizzazioni sindacali di categoria e l’impresa ferroviaria Medway che norma le regole di ingaggio dei lavoratori e un protocollo di relazioni industriali.

“L’accordo raggiunto – commenta la Segreteria nazionale della Uiltrasporti – rappresenta un importante primo passo verso la definizione di regole, in attesa di una disposizione legislativa che imponga alle imprese ferroviarie l’applicazione del contratto di riferimento vale a dire ad oggi CCNL delle attività ferroviarie, o in alternativa un contratto unico per il comparto delle merci. Ci auguriamo ora che anche nel resto dell’Imprese Ferroviarie Merci, dove non è presente alcun accordo tra le parti, si apra al più presto un tavolo di confronto per aumentare le tutele e migliorare il benessere lavorativo dei lavoratori del settore”.

[sconosciuto.png]

Daniela Carnevale

Addetta Stampa Uiltrasporti

sito web: [www.uiltrasporti.it](http://m02n.mj.am/lnk/AMcAAH2n-EMAAAAAAAAAAP7Pj50AAYCrmp8AAAAAAAKAwQBijeJR8-lXZL-5TCihcHF5itIEcgACZnU/1/ug1wuGcvnVweTlK58cjMig/aHR0cDovL3d3dy51aWx0cmFzcG9ydGkuaXQv)

Seguici su:

[sconosciuto_1.png]

[Uiltrasporti Nazionale](http://m02n.mj.am/lnk/AMcAAH2n-EMAAAAAAAAAAP7Pj50AAYCrmp8AAAAAAAKAwQBijeJR8-lXZL-5TCihcHF5itIEcgACZnU/2/K7Mh26tKOpZVXkggzif20w/aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL1NpbmRhY2F0b1VJTFRSQVNQT1JUSS8)

[sconosciuto_2.png]

[@Uiltrasporti_N](http://m02n.mj.am/lnk/AMcAAH2n-EMAAAAAAAAAAP7Pj50AAYCrmp8AAAAAAAKAwQBijeJR8-lXZL-5TCihcHF5itIEcgACZnU/3/KS5Vqcebtfw7z7FdKG08mg/aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9VaWx0cmFzcG9ydGlfTg)

[sconosciuto_3.png]

[Uiltrasporti.nazionale](http://m02n.mj.am/lnk/AMcAAH2n-EMAAAAAAAAAAP7Pj50AAYCrmp8AAAAAAAKAwQBijeJR8-lXZL-5TCihcHF5itIEcgACZnU/4/ZPjxdZEw9sulH8nMSn3n-Q/aHR0cHM6Ly93d3cuaW5zdGFncmFtLmNvbS91aWx0cmFzcG9ydGkubmF6aW9uYWxlLz9obD1pdA)

🔊 Listen to this