Att. Produttive: Bini, design Fvg a fianco dell’Ucraina

(AGENPARL) – TRIESTE mer 29 giugno 2022 Inaugurata a Manzano la “European Design School – The Italian

Gateway”

Manzano, 29 giu – “La Regione è stata a fianco del Cluster

Arredo Legno dal primo minuto e ha seguito passo a passo lo

sviluppo di questo progetto che, con oggi, segna un punto di

partenza e non di arrivo nei rapporti con l’Ucraina per la nostra

regione e per l’intero settore. Un settore, quello del Legno e

Arredo regionale, che gode di un ottimo stato di salute: nel 2021

ha fatto il suo miglior risultato di export con 2 miliardi di

euro e adesso guarda ai mercati internazionali, in particolare

America e medioriente, come nuovi sbocchi”.

Lo ha affermato l’assessore regionale alle Attività produttive

Sergio Emidio Bini all’inaugurazione a Manzano, a Villa

Tavagnacco, di una “ambasciata” italiana della Scuola Europea di

Design, progetto realizzato grazie alla collaborazione tra

l’Eds-European Design School di Kiev e il Cluster Legno Arredo

Casa FVG, con il supporto dell’assessorato alle Attività

produttive della Regione Friuli Venezia Giulia.

Presso la sede operativa friulana si terranno le lezioni online

rivolte a designer ucraini e dell’Est Europa, che potranno così

continuare la formazione nonostante il periodo che stanno

vivendo, con un focus particolare sul Made in Italy della nostra

regione.

Il progetto mira ad instaurare una collaborazione tra Eds,

rinomata realtà formativa di Kiev con un network di oltre 5.000

professionisti nel settore e il comparto produttivo dell’arredo

del Friuli Venezia Giulia, in un’ottica di sinergia e

propositività rispetto alla difficile situazione che il settore

del design Ucraino sta affrontando.

“Si tratta – ha commentato Bini – di un’azione concreta a favore

della ripartenza dell’economia ucraina, non un’iniziativa di

assistenza fine a se stessa, ma un investimento sul futuro. Dalla

nuova sede operativa, infatti, partiranno le lezioni online per

studenti in Ucraina e nell’est europa, coinvolgendo designer

regionali e le imprese del settore”.

All’inaugurazione sono intervenuti, tra gli altri, Matteo Tonon,

presidente del Cluster, il sindaco di Manzano Piero Furlani, il

referente di “Design e Architettura in Ucraina” Dmytro Mediani,

con la testimonianza di Oleksandra Medianyk, e da remoto Piero

Petrucco in qualità di presidente di Vicini di Casa onlus,

rappresentanti dell’Ambasciata Ucraina in Italia che hanno

espresso vivo apprezzamento per l’importante iniziativa.

Un intero edificio a fianco della sede del Cluster ospiterà il

progetto; tramite il modello formativo “learning by doing”, a

cura dei professionisti di Eds, le lezioni online coinvolgeranno

il manifatturiero del Friuli Venezia Giulia con workshop e

seminari, che si svolgeranno direttamente all’interno delle

imprese dell’arredo regionale, che già numerose hanno aderito

all’iniziativa concedendo gratuitamente gli arredi per la nuova

sede dell’Eds.

ARC/EP/ma

Fonte/Source: http://www.regione.fvg.it/rafvg/comunicati/comunicato.act?nm=20220629195810017&dir=/rafvg/cms/RAFVG/notiziedallagiunta/&WT.ti=Att.%20Produttive:%20Bini,%20design%20Fvg%20a%20fianco%20dell’Ucraina&WT.cg_n=Rss&WT.rss_f=Notizie%20dalla%20Giunta&WT.rss_a=Att.%20Produttive:%20Bini,%20design%20Fvg%20a%20fianco%20dell’Ucraina