Assegno unico. Lepri, governo ascolta parlamento in arrivo 120 euro mese per figli disabili maggiorenni

Dichiarazione di Stefano lepri, deputato pd

Apprendiamo che il Governo intende correggere nel prossimo decreto semplificazioni fiscali uno dei pochi errori (inevitabili, vista la rivoluzione avvenuta) fatti nella stesura delle norme sull’Assegno unico. Sarà quindi aumentato di 120 euro mese l’importo per i figli disabili maggiorenni. Avevamo già evidenziato il problema con un question time e con un recente emendamento al decreto aiuti. Sarebbe stato più semplice e veloce dare un parere favorevole all’emendamento di iniziativa parlamentare, ma preferiamo guardare al risultato finale. Lo dichiara Stefano Lepri, deputato PD relatore della legge delega sull’assegno unico.

Roma, 15 giugno 2022

