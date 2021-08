(AGENPARL) – Roma, 03 ago 2021 – Elezioni locali (comunali e circoscrizionali) fissate per domenica 3 e lunedì 4 ottobre: decreto adottato dal ministro dell’Interno, Lamorgese. Si vota nei Comuni delle regioni a statuto ordinario. Eventuale ballottaggio per l’elezione diretta dei sindaci: domenica 17 e lunedì 18 ottobre. I Comuni coinvolti sono 1.162, tra i quali 18 capoluoghi di provincia (compresi Torino, Milano, Bologna, Roma e Napoli) e 9 comuni sciolti per fenomeni di condizionamento e infiltrazione di tipo mafioso. Elettori in totale 12.015.276.

