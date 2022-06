(AGENPARL) – gio 02 giugno 2022 Tel. 0522/590211

Oggetto: comunicato stampa

Alla scoperta dei pipistrelli per conoscerli e sfatare i

miti negativi

Appuntamento sabato 4 giugno, alle ore 21, alla sede del Ceas di Borzano

ALBINEA (2 giugno 2022) – Si intitola “Alla scoperta dei pipistrelli” la serata

dedicata a conoscere i predatori della notte che avrà luogo sabato 4 giugno, a

partire dalle ore 21.

In compagnia di un esperto i partecipanti scopriranno le abitudini e l’utilità di

questi mammiferi, non senza sfatare le leggende e i miti negativi che li

circondano.

Il ritrovo sarà alle ore 21 alla sede del Ceas di via Chierici 2 a Borzano. Il

consiglio è presentarsi con abbigliamento comodo e coprente, scarponcini da

trekking e torcia. I ragazzi presenti avranno a disposizione una scheda di

riconoscimento per individuare le specie di pipistrelli presenti nei territori

dell’Ente Parchi Emilia Centrale.

La prenotazione è obbligatoria entro le ore 12 di venerdì 3 giugno. Per

L’iniziativa è organizzata dall’Ente Parchi con il patrocinio del Comune.

Marco Barbieri

