Al via il nuovo corso di laurea in Design Iuav a Vicenza

mer 15 giugno 2022 Nuovo corso di laurea in Design Iuav a Vicenza:

si aprono le iscrizioni

Oggi la presentazione dei contenuti didattici, che saranno approfonditi il 14 luglio con un Open Day nella sede di viale Margherita a Vicenza. Le preiscrizioni si chiuderanno il 22 agosto, prove di selezione il 30 e 31 agosto

COMUNICATO STAMPA

Entra nel vivo il percorso verso l’attivazione a Vicenza del nuovo corso di laurea in Design, organizzato dall’Università Iuav di Venezia con il supporto della Fondazione Studi Universitari di Vicenza: sono aperte le preiscrizioni, che si chiuderanno il 22 agosto, mentre il 30 e 31 agosto si svolgeranno le prove di ammissione (test e prove grafiche il primo giorno, colloqui nella seconda giornata delle selezioni), per i 60 posti previsti per ciascuna annualità.

L’Open Day

I contenuti didattici

Il nuovo corso di laurea prevede una formazione multidisciplinare sul design di prodotto e offre agli studenti le competenze necessarie per progettare prodotti in grado di rispondere alle diverse esigenze e necessità degli utenti in termini di ergonomia, funzionalità ed estetica, in coerenza con gli attuali orientamenti alla sostenibilità e alla digitalizzazione.

Nuove competenze per le aziende del territorio

Particolarmente stretto rapporto con il mondo delle aziende: nei corsi, laboratori e workshop gli studenti potranno prendere parte a esperienze applicative affidate a professionisti tra i più qualificati a livello nazionale e internazionale; nel terzo anno è previsto un periodo di tirocinio nel quale gli studenti avranno la possibilità di esercitare le competenze necessarie per affrontare i processi di progettazione all’interno di un team di lavoro.

Dopo la laurea

Al termine del corso triennale i laureati potranno proseguire gli studi in un corso di laurea magistrale, oppure entrare direttamente nel mondo del lavoro, forti delle conoscenze progettuali e pratico-applicative – oltre che metodologiche – per ricoprire ruoli particolarmente orientati alla progettazione di prodotti o servizi, sia presso aziende e istituzioni, uffici tecnici e di ricerca e sviluppo, imprese manifatturiere, sia in studi professionali di progettazione e di consulenza operanti nel settore del design.

Per informazioni è possibile consultare il sito www.iuav.it/designvicenza

