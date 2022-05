(AGENPARL) – lun 23 maggio 2022 FALCONE CASTELLI, “MIA GENERAZIONE CRESCIUTA CON IMMAGINI CHE SEGNANO PROFONDAMENTE. CUSTODIRE LA STORIA PER NON RIPETERE GLI STESSI ERRORI”

Roma – “Sono passati 30 anni. Sono cresciuta, la mia generazione è cresciuta, con le immagini dell’attentato che ha ucciso Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Vito Schifani, Antonio Montinaro e Rocco Dicillo. Poco dopo, lo stesso destino toccò a Paolo Borsellino e ad altri cinque agenti.

Quelle immagini, che ancora oggi segnano così profondamente, sono il simbolo di una storia che dobbiamo continuare a custodire, per non ripetere gli stessi errori. Sono il faro della guerra alla mafia e la rappresentazione plastica di chi ha dedicato la sua vita, tutta la sua vita, nella lotta alla criminalità organizzata.

Grazie al mondo della scuola, alla Fondazione Giovanni Falcone ed a tutti coloro che, ogni giorno, con tenacia e determinazione continuano ad alimentare questa memoria”.

Così, sui social, il Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze, Laura Castelli, che ricorda il Giudice antimafia citando la sua celebre affermazione “Gli uomini passano, le idee restano. Restano le loro tensioni morali e continueranno a camminare sulle gambe di altri uomini”.

