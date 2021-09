COSENZA I Carabinieri della Compagnia di Rende (CS), nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e alla repressione dei reati ed in particolare al fenomeno di spaccio di droga, hanno tratto in arresto, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, un uomo di Acri (CS) di 56 anni, insegnante di un istituto superiore della provincia. L’attività di controllo, che ha visto l’impiego di diverse pattuglie dell’Arma comprese le unità cinofile del Nucleo di Vibo Valentia, ha consentito di rinvenire, a seguito di una perquisizione domiciliare nei confronti dell’arrestato 137,68 grammi di cocaina; 90 grammi di hashish e 60.844 euro in contanti. (News&Com)

🔊 Listen to this