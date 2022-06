(AGENPARL) – ven 10 giugno 2022 ABORTO, TARZIA (FI): “RISOLUZIONE UE IDEOLOGICA E FUORI LUOGO”

“La risoluzione ‘sulle minacce globali ai diritti all’aborto’ approvata dal Parlamento europeo, in riferimento ad un’imminente sentenza della Corte Suprema Usa che ribalterebbe il verdetto Roe vs Wade del 1973, rappresenta un atto meramente ideologico, oltre che un’inammissibile interferenza nelle decisioni giurisdizionali, democratiche di uno Stato sovrano, oltretutto nemmeno Stato membro dell’UE” – così in una nota Olimpia Tarzia, Responsabile Nazionale Dipartimento Bioetica e Diritti Umani di Forza Italia – “grave, inoltre la negazione del diritto fondamentale all’obiezione di coscienza che rappresenta un’emanazione della libertà di coscienza, come si legge nella Carta dei Diritti Fondamentali dell’’Unione Europea (art.10.1) nonché riconosciuto dal Comitato per i Diritti Umani delle Nazioni Unite. Da un punto di vista giuridico non esiste un diritto all’aborto riconosciuto nel diritto europeo o internazionale. Esiste invece il diritto alla vita, a prescindere dalle condizioni personali di ciascun essere umano. Esiste il diritto di ogni madre a poter accogliere un figlio inatteso e a non trovarsi di fronte al dramma di non avere i mezzi economici per mantenerlo. Esiste il dovere delle Istituzioni di tutelare la maternità, garantendo sostegno, servizi ed aiuti economici alle donne in difficoltà per una gravidanza. Forza Italia, che ha votato contro a questa risoluzione, – conclude Tarzia – è e continuerà ad essere in prima linea nell’impegno per la tutela sociale della maternità e dei più deboli”

