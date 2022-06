(AGENPARL) – sab 25 giugno 2022 L’anniversario del Corpo Nonviolento di Pace Operazione Colomba e la possibilità di una strada concreta per costruire la pace

COMUNITÁ PAPA GIOVANNI XXIII

fondata nel 1968

da Don Oreste Benzi

COMUNICATO STAMPA 25/6/22

30 anni di interposizione nonviolenta

in guerre e conflitti armati

L’anniversario del Corpo Nonviolento di Pace Operazione Colomba

e la possibilità di una strada concreta per costruire la pace

Il 25 giugno 1992 due obiettori di coscienza della Comunità Papa Giovanni XXIII partivano su una vecchia 127 bianca per la ex Jugoslavia in pieno conflitto, con un desiderio: vivere la nonviolenza in zone di guerra.

Trenta anni di storia, che hanno coinvolto oltre duemila civili, giovani e meno giovani da tutta Italia (e non solo). Hanno salvato vite umane, creato spazi di pace, portato speranza, “lenito le ferite dell’odio e ricostruito i ponti del dialogo”.

Operatori di Pace formati attraverso decine di corsi; persone consapevoli dei rischi ma anche che, come diceva don Oreste Benzi, «Il coraggio non sta nel non aver paura, ma nel vincere la paura per un amore più grande». Sono stati oltre venti i conflitti “abitati” in tutto il mondo: dall’Africa all’America Latina, dal Medio all’Estremo Oriente, dai Balcani al Caucaso ed ora, nuovamente, nel cuore dell’Europa, in Ucraina.

Importanti rapporti di collaborazione si sono instaurati negli anni con organismi ed istituzioni nazionali ed internazionali (Nazioni Unite, Unione Europea, altri), con centri per i diritti umani ed Ong, con esponenti di chiese, associazioni e gruppi locali.

