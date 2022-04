(AGENPARL) – dom 24 aprile 2022 24 aprile 2022

25 APRILE, BONAFONI (LISTA ZINGARETTI): DOMANI A CORTEO ANPI A ROMA, PACE E SOLIDARIETÀ

“Domani mattina sarò come ogni anno al corteo organizzato dall’ANPI a Roma, per celebrare la Festa della Liberazione dal nazifascismo.

In questo momento storico così delicato e grave, con il nostro Paese impegnato a riprendersi dagli anni duri della pandemia e con una guerra feroce in corso in Europa, c’è bisogno di ribadire con forza i valori della nostra carta costituzionale, frutto della lotta antifascista e della Resistenza: pace, lavoro, libertà, solidarietà, accoglienza.

Al fianco dell’ANPI, senza dubbio”.

Così in una nota la consigliera regionale del Lazio Marta Bonafoni, capogruppo della Lista Civica Zingaretti.

