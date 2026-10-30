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Abruzzo

I due cimiteri di Pescara pronti per la Commemorazione dei Defunti: cambia la viabilità, da domani bus navetta per i visitatori

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 30 Ottobre 2026 - "I cimiteri di Colle Madonna e di San Silvestro sono sempre ben tenuti e in questi giorni il livello di attenzione si è alzato ulteriormente", dice Carota. "I frutti della nostra attività si vedono e ne sono lieta, perché ci sono posti disponibili in entrambi i cimiteri e durante il nostro mandato, dal 2019 ad oggi, non c'è stato alcun aumento delle tariffe deciso dalla Giunta. Abbiamo realizzato diversi interventi che, peraltro, ci hanno consentito di recuperare nuovi spazi per le sepolture. L'Amministrazione", specifica Carota parlando delle tariffe, "ha solo provveduto ad applicare gli adeguamenti Istat, che sono inevitabili e previsti dalla legge". 

Per quanto riguarda la viabilità, la regolamentazione della circolazione dei veicoli da domani, 30 ottobre 2026, al 3 novembre 2026, sarà disciplinata come segue. 

Cimitero dei Colli: 

(AGENPARL)
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