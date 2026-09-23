BIBLIOCARE – Ultimi giorni per iscriversi al corso sugli archivi digitali a Lucca

(AGENPARL) - Roma, 23 Settembre 2026 -
Quattro gli incontri, tutti in orario pomeridiano, in programma il 5, 12, 19 e 26 ottobre, durante i quali saranno affrontati i diversi aspetti della gestione degli archivi digitali: dalle differenze rispetto agli archivi cartacei ai vantaggi e alle criticità della digitalizzazione, fino alle tecniche di scansione e post-produzione, alla conservazione sicura e duratura dei documenti e agli aspetti normativi, tecnologici ed economici.
Per informazi
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