BIBLIOCARE – Corso su ambiente e salute a Seravezza Iscrizioni aperte fino al 1° ottobre

(AGENPARL) - Roma, 23 Settembre 2026 -
Il percorso, tenuto da Angela Giannotti, si articola in quattro incontri, in programma lunedì 5, 12, 19 e 26 ottobre, dalle 14:30 alle 18:30, e si rivolge a chi vuole diventare più consapevole e attivo nella tutela dell'ambiente, adottando comportamenti concreti e contribuendo a diffondere una cultura della sostenibilità.
Le lezioni avranno un carattere dinamico e interattivo, con esercitazioni pratiche, simulazioni, attività di gruppo e giochi didattici. Si parlerà delle principali forme di inquinamento e dei loro effetti sulla salute, sull'economia e sulla società, ma anche dei comportamenti virtuosi da adottare ogni giorno, dal risparmio energetico alla riduzione degli sprechi e alle scelte sostenibili. Saranno affrontati inoltre l'economia circolare, il riciclo creativo e le possibilità di partecipare a reti, enti e iniziative per la salvaguardia ambientale sul territorio.
La partecipazione è gratuita e le iscrizioni si chiudono giovedì 1° ottobre.