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Politica Interna

ISTAT, M5S: CON CRESCITA AZZERATA CONTI SBALLANO, GIORGETTI TRAGGA CONCLUSIONI

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 22 Settembre 2026 - Roma, 22 settembre. "A scanso di equivoci: qui nessuno vuole festeggiare il mancato raggiungimento di un deficit/pil 2025 sotto il 3%. Però dobbiamo dirci al verità: come volevasi dimostrare, solo con la crescita si tengono i conti in ordine. I dati Istat di oggi certificano che aver fatto quattro anni di austerità a colpi di avanzo primario, e quindi di tagli e tasse, e aver imbellettato i conti con escamotage vari, come la riclassificazione in bilancio dei crediti d'imposta edilizi, ha portato al nulla: deficit ancora sopra il 3%, debito pubblico in aumento e pressione fiscale da record, nonostante in piccola variazione al ribasso per il 2025. Per questo assume ancora più forza il messaggio che arriva da Nova e che ancor di più facciamo nostro: servono massicci investimenti pubblici e un vero taglio delle tasse per rimettere il Paese su una traiettoria di crescita. Oggi più che mai il ministro Giorgetti deve guardarsi allo specchio e trarne tutte le dovute conclusioni". Lo comunicano in una nota i parlamentari M5S delle Commissioni bilancio e finanze di Camera e Senato.

(AGENPARL)
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